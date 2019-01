Enzo Iacchetti su Maddalena Corvaglia: ‘Ero diventato suo padre’

Enzo Iacchetti ricorda la relazione con Maddalena Corvaglia. Il conduttore di Striscia la Notizia e l’ex velina sono stati insieme per 5 anni, tra loro più di 30 anni di differenza: all’epoca lui aveva 50 primavere, lei 21. Un amore importante e folle in cui però il divario anagrafico si è fatto imponente al punto tale che Iacchetti ha ammesso di essersi sentito più il padre che il compagno dell’ex velina.

Intervistato dal Corriere della Sera, Iacchetti ha confessato di essere un uomo single e di non avere una relazione da lungo tempo. Il conduttore di Striscia la Notizia è stato legato a Maddalena Corvaglia dal 2002 al 2007, ‘un amore folle’, è così che Iacchetti ha definito la sua love story con l’ex velina bionda.

La differenza di età ha forse avuto la meglio sulla love story tra una delle coppie storiche formatesi nel tg satirico di Antonio Ricci? Sembra proprio di sì e a più di 10 anni dalla fine della sua relazione con Maddalena Corvaglia, Enzo Iacchetti ricorda quel periodo con grande affetto.

‘Aveva già la testa di una donna, studiava filosofia, con lei potevi fare discorsi di qualsiasi genere’, il conduttore parla con ammirazione della sua ex fiamma.

‘Dopo di lei, altre aspiranti veline hanno tentato di corteggiarmi, forse anche per fare carriera, ma ho sempre rifiutato’, ha ammesso Iacchetti.

La storia con Maddalena Corvaglia è durata anni e all’inizio filava tutto liscio. ‘Avevo 50 anni, lei 21, all’inizio il rapporto andava bene, ma poi lei mi chiedeva: ‘Andiamo in discoteca?’, io le rispondevo: ‘Ci ho passato la vita, ma a suonare, vai da sola’. Le prime notti dormivo, poi arrivava il sabato sera e mi angosciavo. ‘Perché non rientra?’, mi chiedevo sveglio a letto. Erano le sei e lei rincasava felice, aveva appena mangiato la brioche’, ha ricordato Iacchetti.

Il conduttore di Striscia La Notizia è single, ma non nega di essere pronto per una nuova relazione. Le priorità sono cambiate e Iacchetti ha ben chiaro il profilo della sua donna ideale, o meglio cosa vorrebbe da un rapporto d’amore stabile e duraturo.

‘Adesso che sto invecchiando cerco un rapporto dell’anima, la parte sessuale di me si è trasferita nella testa: spero di riuscire ancora a far l’amore, ma penso che accadrà solo se troverò questo tipo di rapporto’, ha dichiarato in conclusione.