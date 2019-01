Rosa Perrotta e Pietro Tartaglione genitori: la ex tronista è incinta, nozze posticipate

Una delle coppie più note di Uomini e Donne, quella composta da Rosa Perrotta e Pietro Tartaglione, ha annunciato l’arrivo di un figlio. I due neo genitori sarnno costretti, forse, a posticipare le nozze.



Negli ultimi giorni si era parlato di una crisi tra Rosa Perrotta e Pietro Tartaglione. Stando a quanto svelato via social dai due, la convivenza si era interrotta e, dunque, sembrava essere stato messo in dubbio anche il matrimonio. I due ex protagonisti di Uomini e Donne, però, avevano dato delle risposte vaghe ai follower che chiedevano dettagli sulla loro vita privata, posticipando le dichiarazioni ufficiali. Poi, la loro partecipazione a Domenica Live ha chiarito ogni dubbio e svelato i reali motivi che hanno spinto Rosa e Pietro a non vivere più sotto lo stesso tetto.

Rosa Perrotta incinta di Pietro Tartaglione

Rosa ha raccontato a Barbara D’Urso di aver avuto il sospetto di essere rimasta incinta quando ha iniziato a non sopportare l’odore del profumo di Pietro.

Una sera, quindi, hanno deciso di fare il test di gravidanza e la Perrotta ha scoperto di essere incinta già di due mesi.

Una vera e propria sorpresa per la coppia, che ha scelto di annunciare a tutti il lieto evento negli studi televisivi di Domenica Live.

‘Sei stata la nostra madrina dei momenti più belli’ – ha detto la Perrotta alla D’Urso, che si è informata sul periodo in cui il piccolo (o la piccola) nascerà.

‘Sarà in estate’ – ha spiegato Rosa – ‘Tra luglio e agosto’. Resta, dunque, il dubbio su come organizzare le nozze tra la Perrotta e Pietro.

Ad oggi, i due non vivono più insieme perché Rosa soffre particolarmente – come accade spesso nei primi mesi di gravidanza – e, poiché lui è fuori tutto il giorno per lavoro, lei è tornata a casa dei genitori.

Rosa Perrotta e Pietro Tartaglione, nozze rinviate?

Stando alle indiscrezioni che circolano sul web, inoltre, pare che Rosa Perrotta e Pietro Tartaglione abbiano deciso di rinviare il matrimonio.

‘Le nozze ci saranno’ – ha assicurato la ex tronista, che però è apparsa titubante sul fatto di sposarsi negli ultimi mesi di gravidanza.

Pare, quindi, quasi certo che i due ex protagonisti di Uomini e Donne rinvieranno il matrimonio previsto per il prossimo maggio.

Intanto, moltissimi follower si sono congratulati con i neo genitori e attendono con ansia che i due rivelino il sesso del piccolo.