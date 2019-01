Enrica Bonaccorti: ‘Ho tradito tre volte, è terapeutico’

Fanno discutere le dichiarazioni di Enrica Bonaccorti che, ospite di Mattino Cinque, ha raccontato di aver tradito tre volte perché lo ritiene terapeutico. Le rivelazioni della Bonaccorti hanno sorpreso molto Federica Panicucci e Valerio Merola, la conduttrice in particolare si è mostrata in disaccordo con quanto espresso dall’opinionista.

Ad accendere il dibattito nello studio di Mattino Cinque è il tema del tradimento. Federica Panicucci e i suoi ospiti si chiedono se le scappatelle possano fare più o meno bene alla coppia. A stupire i presenti sono le idee di Enrica Bonaccorti.

Enrica Bonaccorti: ‘Ho tradito tre volte

‘Sei troppo moderna’, è così che Federica Panicucci commenta le esternazioni dell’opinionista. La Bonaccorti infatti ha citato le parole di un suo zio psicologo che parlava di ‘tradimento terapeutico’ e ha ammesso di aver tradito per ben tre volte.

‘Se mio marito mi tradisse, perché magari una sera è lontano da casa, è con gli amici, una ragazza gli fa un occhiolino, sono disposta a perdonare ma se succede più volte, con la stessa persona, a quel punto no’, ha rivelato l’opinionista.

Federica Panicucci ha sbarrato gli occhi di fronte a questa affermazione definendo la sua ospite ‘troppo moderna’. ‘Io non sono d’accordo. Io non perdono’, ha detto la padrona di casa.

La Bonaccorti ha poi argomentato il suo pensiero spiegando bene le differenze tra le varie tipologie di tradimento: ‘Se si parla di scappatelle non lascia segni, mi piacerebbe me lo dicesse, io lo perdono, se invece è una cosa duratura e psicologica, allora è diverso’.

Dunque le scappatelle potrebbero aiutare le relazioni lunghe e la Bonaccorti ha ammesso di essere incline al perdono se la relazione extraconiugale è poco duratura e non ha alcuna implicazione emotiva e psicologica.

Lei stessa ha svelato: ‘Io ho tradito per ben tre volte, l’ho fatto alla fine di relazioni molto lunghe, ancora prima di chiudere e passare oltre’.

La rivelazione non solo ha stupito Federica Panicucci, ma anche Valerio Merola ospite del programma. La Bonaccorti ha cercato di carpire dall’ex gieffino una curiosità piccante. ‘Tu sei una farfalla che va di fiore in fiore’, ha detto l’opinionista. Merola però non ha ceduto alla provocazione. ‘Io non ho tradito, lascio prima che accada perché quando una storia sta finendo si capisce’, ha risposto in fine l’ex protagonista del Grande Fratello Vip.