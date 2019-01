Chiara Ferragni smentisce il tradimento di Fedez con Silvia Provvedi

Il solito Fabrizio Corona ha provato a seminar zizzania nella nuova coppia d’oro dello spettacolo in Italia, ma Chiara Ferragni non ci è cascata (almeno a parole) smentendo il presunto tradimento di Fedez con Silvia Provvedi, così come invece aveva raccontato a Verissimo l’ex agente fotografico. Per il momento, quindi, l’amore dei Ferragnez procede a gonfie vele e non c’è nessuno scoop di Corona che possa infangarlo.

Ma com’è uscita questa storia delle ‘corna’ di Fedez? Nel presentare da Silvia Toffanin la sua autobiografia in uscita, Fabrizio Corona aveva ammesso i suoi molti tradimenti nei confronti dell’ex fidanzata Silvia Provvedi, giustificandosi però col fatto che la cosa fosse reciproca.

Leggi anche: Chiara Ferragni hot su Instagram, critiche dai fan ma Fedez la difende

Corona: ”Silvia mi ha tradito con Fedez e con un altro cantante’

‘Silvia mi ha tradito con Fedez e con un altro cantante’, aveva detto Corona, ‘Se sono veri tradimenti? Io so che sono veri, questa è la mia opinione e il mio punto di vista. I suoi tradimenti non mi hanno ferito. Ho cominciato io, poi lei l’ha fatto per ripicca. Gli ultimi tre mesi sono stati deleteri, con liti incredibili. Recentemente l’ho rivista in TV, è in forma. Spero che un giorno si possa tornare amici e andare a prenderci un caffè insieme’.

Chiara Ferragni: ‘Fedez con Silvia Provvedi? Ma ti pare?’

Dichiarazioni piuttosto scottanti che hanno spinto numerosi follower di Chiara Ferragni a chiederle direttamente su Instagram se avesse ascoltato le parole di Fabrizio Corona a Verissimo e soprattutto se fosse vera questa storia del tradimento di Fedez. La blonde salad ha però cassato immediatamente l’argomento rispondendo con un secco ‘Ma ti pare?’

Nessun commento social, invece, da parte di Fedez, che per tutto il weekend ha continuato a condividere foto e storie di suo figlio Leone.

Leggi anche: Fabrizio Corona innamorato di Belén Rodriguez, ‘Con lei vorrei una famiglia’

La lunga lista delle donne di Fabrizio Corona

Ricordiamo per la cronaca che Corona ha ammesso di aver ripetutamente tradito Silvia Provvedi, facendo pure i nomi di alcune sue conquiste occasionali: l’ereditiera Ginevra Rossini, nipote di Salvatore Ligresti, la showgirl Mariana Rodriguez e l’ex ‘naufraga’ Malena, interprete di film per adulti. Tutto raccontato con estrema dovizia di particolari.