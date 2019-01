Brad Pitt e Charlize Theron stanno insieme?

Dopo Angelina Jolie Brad Pitt ha ritrovato l’amore con Charlize Theron? Stando alle indiscrezioni sarebbe nata una nuova coppia a Hollywood e a presentare l’attrice al protagonista di ‘Sette anni in Tibet’ e fare da Cupido sarebbe stato addirittura Seann Penn, ex fidanzato della Theron.

La notizia che Brad Pitt fa coppia con Charlize Theron è stata lanciata dal The Sun, una informazione che è poi ovviamente rimbalzata su diversi siti e quotidiani facendo il giro del mondo. Il quotidiano britannico cita una fonte vicina alla coppia che racconta alcuni retroscena della love story.

Brad Pitt e Charlize Theron, è nata una nuova coppia a Hollywood?

L’attrice e modella frequenterebbe l’ex di Angelina Jolie da più di un mese. ‘Si conosco da già un po’ di tempo ed è stato proprio Sean Penn, l’ex di Charlize Theron, a presentarli. Ma solo recentemente i due avrebbero fatto il grande passo’, è ciò che rivela la fonte citata dal The Sun.

Brad Pitt e Charlize Theron sarebbero anche stati visti insieme lo scorso week-end. I due si sarebbero trovati dopo aver partecipato a diversi impegni di lavoro.

Lei, ospite a un party per il lancio di un nuovo profumo, lui impegnato in una nuova pellicola di cui firma la produzione. Conclusi i rispettivi impegni professionali, i due attori si sarebbero incontrati a Los Angeles, Pitt avrebbe raggiunto la modella e attrice in un bar.

‘Lei ha preso un cocktail a base di vodka lui un’acqua minerale. Pitt sembrava a suo agio’, ha aggiunto la fonte citata dal The Sun.

L’attrice di origine sudafricana non si è mai sposata, ma ha due figli adottivi. La sua relazione con Sean Penn si è conclusa nel 2015, la loro love story è durata circa un anno e mezzo, ma è stata molto importante.

Brad Pitt, che sta affrontando un divorzio molto turbolento con Angelina Jolie, è tornato single nel 2016. Da allora sono diverse le fiamme che gli sono state attribuite. Dalla prima moglie, Jennifer Aniston, a Kate Hudson fino alla più recente presunta love story con Julia Roberts.

Tra le fidanzate che gli sono state attribuite dopo Angelina Jolie, anche due donne lontane dai riflettori: Sat Hari Khalsa, disegnatrice di gioielli e guaritrice spirituale e Neri Oxman acclamata architetto e professoressa del Mit. Charlize Theron sarà quella giusta?