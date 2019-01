Barbara D’Urso intervista la sorella Eleonora: ‘Per un periodo ci siamo allontanate’

Il secondo appuntamento con la Domenica Live ‘ridotta’ di Barbara D’Urso è iniziato con l’intervista alla sorella della conduttrice, Eleonora, con la quale in passato ci sono stati dei dissapori.



Entrambe donne di spettacolo, solitamente schive a parlare della propria vita privata, le sorelle D’Urso si sono lasciate trasportare dai ricordi e non è mancata qualche lacrima, immediatamente asciugata da battute ironiche. Barbara ed Eleonora D’Urso, figlie dello stesso padre ma di madre diversa, hanno ripercorso insieme alcune tappe della loro adolescenza a Napoli: dalla morte della mamma del volto di Domenica Live, fino al matrimonio della sorella con uno dei volontari intervenuti per spalare il fango dopo l’alluvione di Genova.

Leggi anche: Barbara D’Urso: la sorella Eleonora ha sposato Michele Olmo

Barbara ed Eleonora D’Urso, la pace dopo gli scontri

Come fa di consueto per tutti i suoi ospiti, Barbara D’Urso ha ripercorso i momenti più importanti della carriera della sorella Eleonora.

Attrice di tv, poi ha scelto di allontanarsi dal piccolo schermo per dedicarsi al teatro, oggi la sua casa: la D’Urso minore, infatti, dirige un teatro di Genova ed è tornata in tv solo per recitare in uno degli episodi della Dottoressa Giò.

Tra le due sorelle D’Urso, come confessato da loro a Domenica Live, c’è stato un periodo difficile che ha portato ad una lunga separazione.

‘Come in tutte le famiglie in cui ci si vuole bene’ – ha spiegato Eleonora, mentre Barbara le ha fatto eco – ‘Poi un giorno lei mi ha chiamata e mi ha detto che doveva parlarmi: così ci siamo ritrovate’.

Messi da parte gli scontri, quindi, lo sorelle D’Urso sono tornate più unite di prima, nonostante ognuna abbia scelto di affermarsi nel mondo dello spettacolo seguendo strade differenti.

Barbara ed Eleonora D’Urso, la sorpresa di mamma Wanda

L’intervista di Barbara D’Urso alla sorella Eleonora è stata interrotta da una sorpresa che ha emozionato entrambe: l’arrivo di mamma Wanda.

Come specificato, le due sono figlie dello stesso padre, Rodolfo, che dopo la morte della madre di Barbara D’Urso, Vera, si è risposato con Wanda.

Dal primo matrimonio sono nati tre figli: Barbara, appunto, Daniela e Alessandro, mentre dalle seconde nozze sono nati Riccardo, Fabiana ed Eleonora.

L’arrivo di mamma Wanda negli studi Mediaset ha destabilizzato entrambe le sorelle che, dopo un primo momento di smarrimento, hanno ironizzato su quanto stesse accadendo per smorzare la tensione.

Le tre, poi, si sono date appuntamento dopo Domenica Live per una cena insieme.

Leggi anche: Barbara D’Urso: ‘Non mi sento 60 anni. Sogno di condurre Sanremo’