Amici 2019, i concorrenti occupano la Scuola: protesta contro il professor Steffens

Per la prima volta nella storia di Amici di Maria De Filippi, i concorrenti hanno occupato la Scuola in segno di protesta contro il professor Timor Steffens che ha deciso di eliminare Marco Alimenti.



Il ballerino, che non è mai stato uno dei preferiti del maestro di ballo Steffens, è stato spesso oggetto di discussione tra i professori della Scuola di Amici 18. Chiamato a sostenere una sfida durante la puntata pomeridiana di sabato 19 gennaio, Marco Alimenti è stato costretto a lasciare il talent show targato Maria De Filippi perché ritenuto non idoneo dal professor Timor Steffens. Proprio quest’ultimo, durante la settimana appena trascorsa, si era rifiutato di assegnargli una coreografia: ‘Non voglio sprecare le mie coreografie così con te, non ti voglio dare un lavoro che non sai fare bene’ – aveva detto il prof ad Alimenti, impedendogli di esibirsi e ballare.

Timor Steffens elimina Marco Alimenti da Amici 2019

Più volte Marco ha provato a tendere la mano verso il professor Steffens proponendogli di farsi preparare proprio da lui.

Timor, però, si è rifiutato: non vedendo in lui ‘potenziale di crescita’, ha negato al ballerino la possibilità di seguire le sue lezioni.

Lo scontro tra maestro e concorrente di Amici 18 è proseguito, poi, durante la diretta di sabato 19 gennaio su Canale 5 e Timor Steffens ha proposto alla produzione del programma l’eliminazione di Marco Alimenti.

Alla decisione del professore si è opposta Veronica Peparini, ma a nulla sono valse le sue parole e Alimenti è stato costretto a lasciare il banco di Amici 18.

Amici 18, i concorrenti occupano la Scuola

Così, dopo ben 18 anni di messa in onda, i concorrenti di Amici di Maria De Filippi si sono mossi in segno di solidarietà nei confronti del compagno di classe.

Dopo l’eliminazione di Marco Alimenti, i protagonisti di Amici 18 hanno occupato la Scuola tappezzando gli studi televisivi con manifesti e striscioni che hanno lanciato gli hashtag ‘fammi studiare’, ‘diritto allo studio’, ‘let me grow, change e be myself’.

I ragazzi della Scuola si sono rifiutati di continuare le lezioni con i professori che non sposano la loro causa e hanno annunciato che non si esibiranno finché Marco non rientrerà nella Scuola e verrà giudicato dal prof Steffens solo dopo una settimana di lezioni con lui.

Intanto, Veronica Peparini si è proposta di preparare Marco Alimenti lontano dalle telecamere di Amici per permettere al giovane di allenarsi e farsi nuovamente giudicare da Steffens.