Adrian, Michelle Hunziker e Teo Teocoli hanno abbandonato il programma di Celentano?

Michelle Hunziker e Teo Teocoli avrebbero abbandonato Adrian a poche ore dal debutto? Il programma di Adriano Celentano è ai nastri di partenza, ma sullo show aleggia un grande mistero. Dallo scorso week-end si rincorrono voci e indiscrezioni sul cartoon che andrà in onda questa sera, ma Mediaset mantiene il riserbo.

Nei giorni scorsi, si sono trovati al teatro Camploy di Verona per le prove della diretta: Ambra Angiolini, Nino Frassica, Teo Teocoli e Michelle Hunziker. Stando ai rumor, invece, il Molleggiato sarebbe apparso per poche ore per poi tornare a Milano dopo un grande litigio con Mediaset. Queste voci che lo davano in partenza da Verona sono poi state poi smentite.

Adrian, è mistero sulla presenza di Michelle Hunziker e Teo Teocoli

Secondo il Corriere della Sera invece, Teo Teocoli e Michelle Hunziker avrebbero abbandonato il progetto: troppe indecisioni sui ruoli e l’assenza dell’ideatore dello show avrebbero provocato una rottura che avrebbe spinto la conduttrice svizzera e il comico milanese ad abbandonare il campo.

Il quotidiano diretto da Luigi Fontana racconta che il primo ad aver fatto le valige sarebbe stato Teo Teocoli che avrebbe deciso di lasciare Verona giovedì scorso. ‘A ridosso dalla diretta, senza prove, senza uno straccio di scaletta, senza nessuno che dica niente, al buio totale, il comico dà il suo addio a Verona’, si legge sul giornale.

I due dunque si sarebbero infastiditi per l’assenza di Adriano Celentano e per la poca certezza sul ruolo da ricoprire all’interno dello show.

Il giorno successivo sarebbe stata Michelle Hunziker a prendere la stessa decisione del collega, mentre Nino Frassica e Ambra Angiolini sarebbero rimasti. I due però dovrebbero introdurre lo show soltanto nella terza puntate.

A parte le indiscrezioni una cosa è certa, Adrian il cartoon di Adriano Celentano andrà in onda questa sera a partire dalle 21.35. Le prove a Verona sono ancora in corso, ma nessuno conosce realmente cosa accadrà e soprattutto c’è grande mistero sulla presenza o meno di Adriano Celentano durante gli intermezzi live che accompagneranno il cartoon.

Adrian, la serie evento di Adriano Celentano

Il Molleggiato lavora al progetto da oltre 10 anni e il programma sta per vedere la luce. Al centro dello show, i racconti animati ideati insieme a Milo Manara, Nicola Piovani, Vincenzo Cerami (scomparzo nel 2013) e il contributo di alcuni giovani sceneggiatori della scuola Holden di Baricco.

Gli intermezzi live faranno da introduzione o meno ai due episodi del cartoon (ciascuno da 45 minuti) previsti per ogni serata. Adrian andrà in onda anche il 22 gennaio.