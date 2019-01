Temptation Island VIP, Sossio Aruta attacca Valeria Marini: ‘Sfigata, non ti vuole nessuno’

Le antiche acredini tra Sossio Aruta e Valeria Marini nate durante la partecipazione a Temptation Island VIP sono tornate a galla dopo la proposta di fidanzamento di lui a Ursula Bennardo.



A dispetto del pensiero di molti, alla fine Sossio Aruta è riuscito a riconquistare Ursula Bennardo chiedendole la mano davanti al pubblico di Uomini e Donne. Così, dopo svariati alti e bassi che hanno appassionato gli spettatori pomeridiano di Canale 5, tra i due fidanzati che hanno partecipato alla prima edizione di Temptation Island VIP è tornato il sereno. E, proprio in risposta a coloro che non hanno mai creduto alla veridicità dei sentimenti di lui verso la Bennardo – Valeria Marini in primis – Sossio ha ribattuto via social.

Sossio contro Valeria Marini su Instagram

Durante la permanenza nel villaggio delle fidanzate, infatti, la showgirl aveva stretto amicizia con Ursula Bennardo suggerendole di allontanarsi dalle ‘grinfie’ di Sossio, ironicamente soprannominato ‘Zonzo’.

Tra le due signore sembrava essere nata anche una bella amicizia, proseguita poi anche dopo il reality show e continuata, almeno fino alla riappacificazione di Sossio e Ursula.

Così, dopo la proposta di matrimonio che Aruta ha fatto alla sua fidanzata, attraverso il suo profilo Instagram lui ha deciso di prendersi una rivincita con Valeria Marini.

A corredo di un video che riprendeva una serata in discoteca trascorsa insieme alla sua attuale fidanzata, Sossio ha scritto un pensiero che ha lasciato basiti alcuni follower.

‘Dedicato a te sfigata’ – ha esordito l’ex cavaliere di Uomini e Donne – ‘Noi ci amiamo e ci divertiamo alla faccia tua. Tu prova a farti una vita che non ti vuole nessuno. Baci stellari’.

Il tutto accompagnato da una qualche dito medio abbastanza eloquente.

Ursula Bennardo e Valeria Marini ai ferri corti

In tanti, però, hanno criticato le dichiarazioni violente di Sossio Aruta nei confronti di Valeria Marini.

A sorpresa, Ursula Bennardo è intervenuta in difesa del suo compagno lasciando intendere che i suoi rapporti di amicizia con la showgirl siano definitivamente interrotti.

‘Tu sei qui a scrivermi poveraccia non conoscendomi e giudichi me o Sossio se parliamo su chi conosciamo?’ – ha scritto la dama del trono over in risposta a chi ha ritenuto inopportuni i commenti del fidanzato.

‘Che mondo assurdo ahimè…’ – ha concluso la Bennardo che, però, non ha spiegato cosa Valeria Marini avrebbe detto di loro tanto da farli infuriare in questo modo.