Paola Perego: ‘Frizzi? Se lo avessero celebrato in vita gli avrebbe fatto piacere’

Paola Perego torna a parlare di Fabrizio Frizzi e ammette senza troppi giri di parola che forse avrebbero dovuto celebrarlo e apprezzarlo di più quando era in vita. Poco dopo la scomparsa del collega, la conduttrice di Superbrain aveva rivelato che Frizzi le era stato di grande supporto durante il suo ritorno in Rai.

Il conduttore scomparso nel marzo 2018 non ha mai presentato Sanremo. Frizzi è stato per anni alla guida di un altro programma di punta della Rai come ‘Miss Italia’, ma non è mai salito sul palco dell’Ariston.

Paola Perego su Fabrizio Frizzi: ‘Se lo avessero celebrato in vita gli avrebbe fatto piacere’

‘Fabrizio era una persona molto educata e l’educazione in questo ambiente non paga, perché rischi di essere dato per scontato. Certo che Fabrizio avrebbe potuto presentare un Sanremo, soprattutto dopo tanti anni in Rai e dopo aver condotto un sacco di programmi di successo’, ha dichiarato la Perego in un’intervista a Vanity Fair.

A detta della conduttrice il collega avrebbe dovuto avere un po’ più di spazio: ‘Secondo me se lo avessero celebrato un minuto anche quando era in vita, gli avrebbe fatto piacere. Poi, è ovvio, sono contenta che finalmente si siano accorti del valore professionale e umano di questa persona, ma qualcosina pure prima mi sarebbe piaciuta’.

A proposito di Sanremo, la conduttrice si schiera con Claudio Baglioni in merito alle dichiarazioni del cantante sui migranti. ‘È giusto avere delle opinioni e poterle esprimere, altrimenti sarebbe una dittatura. Baglioni ha espresso la sua posizione su una cosa, non ha fatto una campagna elettorale. Mi è sembrato un po’ eccessivo, io sono per la libertà di espressione’, ha dichiarato.

Paola Perego pronta per il ritorno de ‘La Talpa’

Paola Perego non ha mai nascosto le sue intenzioni di riportare sul piccolo schermo ‘La Talpa’ e ora che alla guida di Rai 2 c’è Carlo Freccero, si è accesa una possibilità. Il direttore di rete ha detto che vorrebbe rifare il programma.

‘L’altro giorno sono andata nel suo ufficio per chiedergli quando avremmo iniziato a lavorarci, ma non c’era e l’ho lasciato detto ai suoi. Appena rientra, conto di incontrarlo. Tantissimi sui social chiedono che il programma torni in onda e credo che Freccero, da uomo intelligente qual è, lo abbia capito’.

Se Freccero scegliesse un’altra conduttrice, Paola Perego ammette che ne soffrirebbe moltissimo perché lo show è una ‘sua creatura’ e faticherebbe a vedere un collega o una collega alla guida de ‘La Talpa’.