Morgan torna in Rai dopo 10 anni, il cantante condurrà ‘Freddie’

Dopo 10 anni Morgan ritorna in Rai come volto di punta di un programma. L’ex giudice di X Factor condurrà ‘Freddie – Speciale Freddie Mercury’ in onda su Rai 2 il prossimo 24 gennaio a partire dalle 20.20 e simultaneamente anche su Radio2 Rai. Una serata interamente dedicata ai Queen e al leader della band scomparso nel 1991.

La leggenda del grande Freddie Mercury non muore mai e la storia dell’artista è tornata in auge grazie al film record d’incassi, ‘Bohemian Rhapsody’ entrato anche nella top 20 italiana dei film più visti nella storia di sempre. Rai 2 ha deciso di cavalcare l’onda e di dedicare uno speciale al cantautore e compositore britannico. A condurre il programma sarà Morgan che ha sempre dimostrato di avere grande cultura e competenza in campo musicale.

Morgan, il ritorno in Rai

Carlo Freccero, nuovo direttore di Rai 2 vorrebbe Morgan tra i giudici della nuova edizione di The Voice of Italy, il giornalista aspira anche a portare nel talent show l’ex compagna del cantautore: Asia Argento.

La conduzione di ‘Freddie’ da parte di Morgan è un primo passo verso questa direzione? Per la prima di ‘The Voice’ c’è ancora tempo, il programma debutterà infatti il prossimo 16 aprile.

Dopo l’esclusione da Sanremo 2010 per le dichiarazioni sul consumo di crack, il cantautore ha regalato davvero poche apparizioni in Rai. Anche se il cantautore è poi tornato sul palco dell’Ariston nel 2016.

L’ex leader dei Bluvertigo era apparso nel 2017 come giudice speciale di ‘Ballando con le stelle’, si era poi raccontato nel 2018 a Marco Marra nel programma ‘La mia passione’ su Rai 3, ma come volto di punta di un programma del servizio pubblico mancava da un po’.

Nel 2017 aveva anche scritto una lettera all’allora presidente della commissione di Vigilanza Rai, Roberto Fico, segnalando l’indifferenza del servizio pubblico rispetto a sue numerose proposte di progetti per il piccolo schermo anche a costo 0. Per l’occasione l’ex giudice di X Factor si era anche scagliato contro le onerose spese pubbliche per conduttori del calibro di Fazio e anche le ‘grandi somme destinate ai balletti dell’inglese Mika’.

Qualcosa è cambiato e Morgan farà da guida nel mito dei Queen e del loro leader in un momento in cui il grande pubblico li ha riscoperti o semplicemente mai dimenticati anche grazie al biopic diretto da Bryan Singer.

Il documentario che verrà trasmesso su Rai 2 proporrà alcune immagini del live dei Queen a Montreal, durante la penultima tappa del ‘The Game Tour’ del 24 e 25 novembre ’81.