Lorella Cuccarini a Heather Parisi: ‘Vivi in un paradiso fiscale, che ne sai dell’Italia?’

Non si è fatta naturalmente attendere la risposta di Lorella Cuccarini a Heather Parisi: definita ‘ballerina sovranista, anzi solo sovranista’ dalla rivale italo-americana in seguito alle sue dichiarazioni pro-Salvini, Lorella ha aspettato qualche ora e poi ha imbracciato il bazooka (per fortuna solo figurato) per mandare un siluro verso Hong Kong dove da tempo la Parisi si è trasferita con il marito Umberto Maria Anzolin e i figli.

‘Noto con piacere che H non si è ancora tolta l’auricolare dai tempi di ‘Nemicamatissima’, ha scritto Lorella Cuccarini sui social, riferendosi ovviamente ad Heather Parisi, ‘E dunque mi rivolgo direttamente al suggeritore ‘Umbi’…’.

Che dire, l’inizio è decisamente scoppiettante: Lorella sta forse insinuando che durante il varietà che hanno condotto insieme nel 2016 (e finito tra le polemiche) Heather aveva il suggeritore come la giovane Ambra a Non è la Rai?

‘Come mai una persona che non vive in Italia si occupa di questioni che non la riguardano?’

Ma la prosecuzione è addirittura meglio, leggete un po’: ‘Come mai una persona che da molto tempo ha lasciato l’Italia, per motivi che io non ricordo, ma forse qualcun altro si, continua a occuparsi, twittando da paradisi fiscali, di questioni che dovrebbero riguardare chi in Italia vive, lavora e paga le tasse? Ah, saperlo’.

Noto con piacere che H non si è ancora tolto l’auricolare dai tempi di “Nemica Amatissima” e dunque mi rivolgo direttamente al suggeritore “Umbi”… @heather_parisi pic.twitter.com/NQHCcOzr0T — Lorella Cuccarini (@LCuccarini) 18 gennaio 2019

Qui la faccenda si fa pesante perché la Cuccarini, mettendo in mezzo il marito della Parisi, il già citato Umberto Maria Anzolin detto ‘Umbi’, allude neanche troppo velatamente al discusso quanto improvviso trasferimento dell’imprenditore dalla provincia vicentina a Hong Kong, avvenuto nel 2011 e dovuto, secondo le malelingue, ai problemi finanziari dell’azienda di famiglia, la Conceria Anzolin di Montorso.

Ipotesi che però, precisiamolo, è stata sempre seccamente smentita dal diretto interessato e dalla stessa Heather Parisi, che nell’ex colonia britannica in territorio cinese gestisce una propria attività nel settore dell’abbigliamento.

Lorella Cuccarini ha risposto per le rime alla Parisi. E adesso?

Insomma, stavolta Lorella Cuccarini su Heather Parisi (e consorte) ci è andata parecchio pesante, e non ci meraviglieremmo se a stretto giro di posta giungesse da Hong Kong una nuova contro-replica.

Cosa che, a dire il vero, non ci dispiacerebbe affatto, dato che la vicenda ci sta parecchio appassionando. E non soltanto a noi…