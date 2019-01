Isola 14, Jeremias Rodriguez partirà per l’Honduras grazie ad Andrea Iannone?

Resta ancora in dubbio la partenza di Jeremias Rodriguez per L’Isola dei famosi 14: la rottura della mano potrebbe costargli la partecipazione al reality, ma in suo aiuto è arrivato Andrea Iannone.



Nonostante la fine della relazione con Belén Rodriguez, tra Andrea Iannone e Jeremias Rodriguez è rimasto un ottimo rapporto tanto che l’ex cognato, secondo quanto svelato da Spy, avrebbe smosso il suo staff di specialisti per permettere all’argentino di partire per L’Isola dei famosi 2019. La frattura composta al metatarso che ha costretto Jeremias a mettere il gesso a qualche giorno dalla partenza per l’Honduras, sembrava avergli impedito definitivamente di partecipare al reality show. Ma a tutto c’è rimedio…e l’arrivo di Rodriguez in Honduras potrebbe avvenire con leggero ritardo.

Jeremias Rodriguez a L’Isola dei famosi 2019

Smosso lo staff di medici che segue Andrea Iannone durante il MotoGp, pare che gli specialisti abbiano ordinato la rimozione del gesso da sostituire con un tutore.

Jeremias Rodriguez, quindi, dovrà osservare alcuni giorni di riposo utili a mettere definitivamente a posto la frattura prima di prendere l’aereo e volare in Honduras.

Dato sin da subito come uno dei concorrenti certi di questa 14esima edizione de L’Isola dei famosi, Jeremias si è visto crollare il mondo addosso fratturandosi la mano.

Avvistato con il gesso, è stato dato subito per ‘spacciato’: com’è noto, infatti, tutti i concorrenti del reality show devono sottoporsi a rigidi controlli medici prima di partire.

Visti i nuovi risvolti, però, si dice che Jeremias Rodriguez entrerà in gioco dalla seconda o terza puntata del programma che inizierà su Canale 5 il 24 gennaio prossimo.

Isola 14, chi sostituirà Jeremias Rodriguez?

In attesa di conoscere il nome del concorrente che sostituirà Jeremias Rodriguez a L’Isola dei famosi 2019, il settimanale Spy ha svelato alcuni possibili naufraghi.

Tra i personaggi che temporaneamente potrebbero approdare in Honduras si fanno i nomi di Luigi Mastrangelo, Stefano Bettarini – ipotesi assai remota visto la richiesta del cachet esoso da parte dell’ex inviato de L’Isola – e l’ex nuotatore Luca Marin.

Staremo a vedere, dunque, cosa accadrà su questa nuova Isola dei famosi che tra i suoi concorrenti ufficiali ha già annunciato: Kaspar Capparoni, Aaron Nielsen, Marco Maddaloni, Jo Squillo, Paolo Brosio e Viktorija e Virginia Mihajlovic.