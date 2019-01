Diletta Leotta per il #10yearschallenge sceglie una foto di… 5 anni fa

Sul web non puoi fare troppo il furbo perché prima o poi qualcuno ti smaschera, è matematico: l’ha capito a sue spese anche Diletta Leotta, che per il #10yearschallenge aveva pensato bene di postare alcune foto risalenti, appunto, a 10 anni fa per mostrare come fosse cambiata dal 2009, quando si apprestava a iniziare l’università, a oggi. Solo che qualcuno ha scoperto che la birichina Diletta ha ‘barato’ sulla data di una delle immagini pubblicate…

Il #10yearschallenge, per chi si fosse perso qualche pezzo, è una sorta di sfida social che consiste nel mettere a confronto una foto di 10 anni fa con una foto appena scattata, per vedere come si è cambiati nell’arco di un decennio. La sfida ha preso piede soprattutto nelle ultime settimane e ha coinvolto anche diversi vip, tra cui la stessa Diletta Leotta.

E così la conduttrice di Dazn ha postato tutta fiera un collage di foto risalenti (a suo dire) al 2009, quando aveva appena 18 anni ed era ancora una giornalista alle primissime armi e una matricola universitaria alla facoltà di Giurisprudenza della LUISS di Roma.

‘#10yearschallange: maggiorenne, primo lavoro, prime interviste, iniziavo l’università e mi dilettavo tantissimo’, ha scritto a corredo delle immagini la bella catanese. Nelle foto c’è Diletta Leotta con la torta dei 18 anni, Diletta Leotta negli studi televisivi di una TV locale, Diletta Leotta con le amiche del cuore e Diletta Leotta seduta a una scrivania su cui si nota una copia del Sole 24 Ore.

Ecco, quando dicono che sono i dettagli a fare la differenza, hanno perfettamente ragione. Perché a ‘tradire’ la povera Diletta è stata proprio quella ‘innocua’ copia del Sole 24 Ore.

Quelli di Dagospia hanno infatti ingrandito l’immagine scoprendo che il titolo di quella copia del quotidiano economico, ‘Merkel: flessibilità nel Patto Ue’, non risale al 2009 ma al 24 giugno 2014. Quindi quasi cinque anni fa, non dieci.

E quindi si sono fatti subito una domanda, maliziosa come nel loro costume: è stata una semplice svista, oppure la ‘deliziosa giornalista’, spacciando una foto relativamente recente per una molto più datata, ha provato a mettere a tacere le voci sui presunti ‘ritocchini’ dimostrando al mondo che nel 2009 era simile a oggi e altrettanto ‘dotata’?

Ah saperlo…