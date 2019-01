Stefano De Martino conduttore di Made in Sud su Rai 2: il ballerino lascia Mediaset

Mediaset perde un altro ‘pezzo’: Stefano De Martino, infatti, lascia Cologno Monzese per approdare su Rai 2 come conduttore di Made in Sud.



La dipartita di Stefano De Martino da Mediaset era nell’aria da tempo: il rifiuto del ruolo di inviato de L’Isola dei famosi 14 e l’annuncio della sua assenza dal cast di Amici 2019, avevano fatto pensare ad un cambio radicale nell’aria. Così, infatti, è stato. Il ballerino, nato nella Scuola di Maria De Filippi, si appresta a diventare conduttore dello show comico di Rai 2, fino allo scorso anno affidato a Gigi D’Alessio. Un importante banco di prova per De Martino, promosso in prima serata dal neo direttore di rete Carlo Freccero.

Stefano De Martino su Rai 2 dal 25 febbraio 2019

Il debutto di Stefano De Martino alla conduzione di Made in Sud avverrà il prossimo 25 febbraio: a darne la notizia proprio il direttore di Rai 2 in una intervista a Panorama.

Il programma comico, approdato sul secondo canale del servizio pubblico nel 2012, è stato affidato per diversi anni alla conduzione di Gigi e Ross insieme a Fatima Trotta e Elisabetta Gregoraci.

Visto il successo, Made in Sud venne spostato dalla seconda alla prima serata durante la terza edizione ma, in seguito al flop registrato nel 2017, Rai 2 decise di affidare il programma a Gigi D’Alessio lasciando le presenze femminili invariate.

Per il 2019, però, lo show torna con un nuovo conduttore, Stefano De Martino, anche lui napoletano doc e alla prima esperienza come presentatore.

Stefano De Martino, da Amici a Made in Sud

Classe 1989, Stefano De Martino ha raggiunto il successo come ballerino di Amici di Maria De Filippi, talent cui ha partecipato durante la quarta edizione.

Da lì, la sua scalata verso il successo sotto l’ala protettrice di ‘Queen Mary’: è stato conduttore della fascia pomeridiana di Amici su Real Time, ha fatto parte del cast di ballerini professionisti del talent show, è stato giudice di Pequeños gigantes e di Selfie – Le cose cambiano ed ha ricoperto il ruolo di inviato de L’Isola dei famosi 2018.

Poi, la scelta di continuare a camminare con le proprie gambe affrontando una delle sfide più importanti: la conduzione di un programma comico su Rai 2, lontano da ‘mamma Mediaset’.

Sarà davvero in grado di gestire da solo uno show come Made in Sud? La verve ironica non gli manca, staremo a vedere…