Giovanni Ciacci: ‘Voglio diventare padre. Abbandonerei tutto per questo sogno’

Giovanni Ciacci è felice dei successi raggiunti a livello professionale. L’esperienza a ‘Ballando con le stelle’ dove ritornerà il prossimo marzo e la routine a ‘Detto Fatto’. Il costumista però ha un sogno nel cassetto e sarebbe disposto anche ad abbandonare tutto pur di realizzarlo: diventare padre.

Giovanni Ciacci si è raccontato in un’intervista rilasciata al settimanale Oggi, ma anche in un colloquio per Novella 2000. Il braccio destro di Bianca Guaccero a ‘Detto Fatto’ ha parlato dellla sua grande amica Valeria Marini con cui si vocifera possa partecipare a Pechino Express e azzardato un paragone tra la showgirl e Belén Rodriguez. Non solo, il costumista ha espresso anche il desiderio di diventare padre.

Giovanni Ciacci e il sogno della paternità

‘Ho voglia di fare il padre. Di prendermi cura di qualcuno, banalmente di leggergli le favole, di insegnargli la differenza tra bene e male. Di donare amore assoluto senza se e senza ma. Abbandonerei tutto per questo mio sogno. Ho avuto più di quello che avrei potuto immaginare o desiderare di avere. Mai mi sarei aspettato di arrivare fino a qui […] Non ho avuto un padre ma so che saprei esserlo’, ha dichiarato Giovanni Ciacci.

Il desiderio della paternità è talmente forte che il costumista sarebbe disposto anche a fare grandi rinunce e dire addio a ogni cosa: ‘Abbandonerei tutto per questo mio sogno. Non ho avuto un padre ma so che saprei esserlo’.

‘Ho avuto tutto ora voglio fare il padre’, è questo l’articolo pubblicato sul settimanale e firmato da Sabrina Donadio in cui Ciacci esprime questo grande desiderio dopo aver ottenuto molto a livello professionale.

Giovanni Ciacci e il paragone tra Valeria Marini e Belén Rodriguez

Tra Valeria Marini e Giovanni Ciacci c’è un rapporto ‘stellare’. Il costumista ha un’ottima opinione della showgirl.

Intervistato anche da Novella 2000 il costumista ha anche commentato le voci su una sua possibile partecipazione a Pechino Express proprio in compagnia di Valeria Marini. ‘Mai dire mai. Dopo 25 anni saprei come comportarmi. Lei è la nostra ultima diva. Dopo di lei nessuna. Belen è bravissima, simpaticissima, meravigliosa, ma non ha il suo allure… Valeria è Marilyn Monroe allo stato puro’.

Di recente Milly Carlucci ha confermato il ritorno di Ciacci a ‘Ballando con le stelle’ ovviamente non in veste di concorrente ma in un ruolo pensato e costruito su di lui. Di cosa si tratta Ciacci ancora non lo sa ma una cosa è certa e assicura: ‘Non sarò zitto’.