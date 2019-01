Elia Fongaro ha tradito Jane Alexander? La ex fidanzata: ‘Ci siamo rivisti dopo il GF VIP’

Alla storia tra Elia Fongaro e Jane Alexander si aggiunge un nuovo gossip: il presunto tradimento di lui con la ex fidanzata, la modella Elisa Scheffler, poco dopo l’uscita dalla Casa del GF VIP 3.



A svelare quanto accaduto con Elia Fongaro mentre Jane Alexander era ancora rinchiusa nella Casa di Canale 5, è stata proprio la ex fidanzata del Velino di Striscia la notizia. Ospite di Barbara D’Urso a Pomeriggio Cinque, la Scheffler non ha avuto remore nel dichiarare di aver visto clandestinamente Elia dopo l’uscita dalla Casa e di essersi intrattenuta con lui. ‘Ci siamo rivisti e baciati’ – ha confessato Elisa, che sembra non essere stata l’unico e ultimo flirt di Fongaro.

Leggi anche: Elia Fongaro, la prima dedica a Jane Alexander: ‘Ti ho voluta e scelta contro tutto e tutti’

Elisa Scheffler confessa: ‘Con Elia Fongaro più di un bacio’

Stando alle dichiarazioni degli opinionisti ben informati sui fatti, Elia Fongaro avrebbe tradito Jane Alexander più volte dopo l’uscita dal Grande Fratello VIP.

A riguardo, è intervenuta ancora Elisa Scheffler, che ha chiarito quanto accaduto con l’ex fidanzato entrando nei dettagli.

‘L’altra volta sono stata molto sottile e non ho specificato nel dettaglio, però forse è il caso di farlo perché siamo molte di più di quante pensiamo di essere’.

Così, la modella ha esordito nel salotto di Barbara D’Urso, aggiungendo che tra lei e Fongaro non c’è stato solo un bacio, ma anche ‘qualcosa di più’.

‘Pensavo che la relazione con Jane fosse legata solo al GF perché lui non era diverso nei miei confronti’ – ha spiegato la Sheffler, motivando così il fatto di aver ceduto alle lusinghe di Elia.

‘Se sono qui e ho detto queste cose è perché non vado in giro a raccontare falsità. Sono una persona molto trasparente’ – ha continuato a dire la giovane, sostenendo che se avesse cercato la notorietà avrebbe confessato il tradimento di Elia Fongaro mesi addietro.

Elisa Scheffler solidale con Jane Alexander

Elisa Sheffler, inoltre, ha voluto dimostrare un po’ di solidarietà nei confronti di Jane Alexander e ha deciso di raccontare quanto accaduto con Fongaro perché stanca degli uomini fedifraghi.

‘Sono stanca di questi uomini che tengono il piede in due scarpe, non se ne può più!’ – ha sbottato l’ospite di Barbara D’Urso – ‘E’ giusto che la gente sappia’.

Intanto, proprio nelle ultime ore, si è diffusa la notizia che Elia Fongaro e Jane Alexander abbiano deciso di andare a convivere.

Elia, infatti, ha annunciato che non lavorerà più come modello e che lascerà Milano dopo otto anni per trasferirsi.

‘Non è stata una decisione presa a cuor leggero, ma ho fatto questa scelta’ – ha dichiarato lui. Che sia davvero pronto a condividere la sua vita con l’attrice?

Leggi anche: GF VIP 3, Jane Alexander si dichiara a Elia Fongaro. Lui: ‘Ma sei pazza?!’