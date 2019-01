Cuccarini sovranista? Heather Parisi la fulmina con la più spietata delle battute

Il dibattito su Lorella Cuccarini sovranista si arricchisce dell’imperdibile contributo della sua arcirivale Heather Parisi, che dalla lontana Hong Kong, dove si è trasferita già da qualche anno, non ha voluto assolutamente far mancare il suo pepato, pepatissimo punto di vista sulle ultime dichiarazioni della ‘più amata dagli italiani’. E adesso attendiamo tutti la contro-risposta di Lorella.

Per chi si fosse perso le puntate precedenti, ricordiamo che stiamo parlando dell’intervista che Lorella Cuccarini ha rilasciato al settimanale Oggi, in cui la ballerina lanciata tanti anni fa da Pippo Baudo (proprio come Heather Parisi) si è dichiarata ‘sovranista’ convinta esprimendo il suo totale appoggio per l’azione dell’attuale Governo in carica e in particolare di Matteo Salvini, e attaccando nel contempo Papa Francesco per la sua politica troppo permissiva a favore dei migranti.

Heather Parisi fulmina la Cuccarini con un tweet al vetriolo

Inizialmente ci aveva già pensato Alba Parietti, la celebre ‘coscia lunga della sinistra’, a rispondere a Lorella Cuccarini, invitandola a un faccia a faccia in TV per parlare delle politiche di Salvini. Poi è stato il turno di Heather Parisi, che ha fulminato la rivale storica con un tweet al vetriolo: ‘Ci sono, in ordine rigorosamente di importanza, ballerine d’étoile, ballerine soliste e ballerine di fila e, da oggi, anche ballerine sovraniste. O forse no, solo sovraniste’.

Come per dire che, secondo la Parisi, Lorella Cuccarini ormai non è più neppure una ballerina, ma solo una sovranista. Come una Meloni qualsiasi…

Ci sono, in ordine rigorosamente di importanza, ballerine d’étoile, ballerine soliste e ballerine di fila e, da oggi, anche ballerine sovraniste. O forse no, solo sovraniste. H* #heatherparisi #sovranismo — Heather Parisi (@heather_parisi) 17 gennaio 2019

Insomma, nulla di nuovo sotto il sole: chi segue le vicende della TV e dello spettacolo sa benissimo che Heather Parisi e Lorella Cuccarini si detestano amabilmente da più di trent’anni, cioè da quando la ballerina romana, che prima di diventare famosa aveva fatto parte della compagnia di ballo di Heather, è salita prepotentemente alla ribalta conquistando a danno della collega italo-americana buona parte dei favori del pubblico televisivo.

Il precedente di Nemicamatissima

In realtà le due hanno sempre smentito questa rivalità, definendola un’invenzione delle riviste di gossip (in un’occasione, a Serata d’Onore nel 1986, hanno pure ballato insieme), ma le punzecchiature reciproche non sono mai mancate, toccando l’apice nel 2016 al termine del varietà Nemicamatissima, condotto da entrambe, quando la Parisi ha dichiarato di essersi sentita ‘ospite del suo show’ e la Cuccarini le ha risposto di ‘fare pace con se stessa’.

La verità è che Heather Parisi e Lorella Cuccarini sono due donne profondamente diverse

Questioni probabilmente di carattere, dato che stiamo parlando di due donne molto diverse, ‘esattamente agli antipodi per stili di vita, per modo di ballare, per carattere e per convinzioni personali’, come ha detto la Parisi in un’intervista di qualche anno fa: lei femminista, internazionale e di larghe vedute (ricordiamo per esempio le sue battaglie per le adozioni gay), decisamente più tradizionalista e ‘casereccia’ la Cuccarini, una secondo cui ‘gli uomini sono più predisposti rispetto alle donne a occupare posizioni di vertice’.

Quindi la polemica su Lorella Cuccarini sovranista è soltanto una scusa: la verità è che le due non si sopportano proprio.