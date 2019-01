Alfonso Signorini su Belen Rodriguez: ‘Ha fatto iniezioni per il suo lato B, aveva un panettone’

Alfonso Signorini svela particolari inediti su Belen Rodriguez convinto che la showgirl non lo abbia mai nascosto. Il giornalista ospite fisso di #CR4 – La Repubblica delle donne ha raccontato che la conduttrice argentina si sarebbe sottoposta ad iniezioni per ritoccare il suo lato B.

Belén Rodriguez, ha assicurato Signorini, non ha mai nascosto di aver fatto ricorso alla chirurgia plastica e in effetti è così, ma la showgirl non ha mai parlato di iniezioni per ritoccare la forma del suo fondoschiena. La Rodriguez, in un’intervista rilasciata a Chi, il settimanale diretto proprio da Alfonso Signorini, aveva elencato alcuni interventi di chirurgia plastica a cui si è sottoposta, ma non ha mai esplicitamente parlato di Lato B.

Alfonso Signorini e le iniezioni di Belen Rodriguez per aumentare il lato B

‘Belen, a dispetto di altri colleghi, non ha mai nascosto di aver fatto ricorso alla chirurgia estetica’, ha esordito il direttore di Chi.

‘Aveva esagerato con le iniezioni ed è aumentato troppo. Già è alto di suo, è finito per arrivare ad un’altezza spropositata. Aveva un panettone. Ora si è stabilizzato. Belen, a dispetto di altri colleghi, non ha mai nascosto di aver fatto ricorso alla chirurgia estetica’, ha dichiarato Signorini.

Insomma, stando alle parole del giornalista, la Rodriguez avrebbe fatto un uso eccessivo di ‘punturine’ per rendere il fondoschiena più scolpito.

La Rodriguez non si è mai dichiarata contro la chirurgia plastica e proprio un anno fa aveva rilasciato un’intervista a Chi parlando degli interventi a cui si è sottoposta.

‘Ho fatto delle cosine, se le elenco sono pochissime. Anni fa il seno perché ero dimagrita 8 chili e le tette erano sparite. Poi ho fatto qualche punturina, ma non le faccio più. Quando sarà mi farò un bel lifting’, aveva detto la showgirl argentina.

Leggi anche: Belén Rodriguez smentisce ‘ritocchini’ con una sua foto a 15 anni

Sempre un anno fa, la showgirl su Instagram aveva smentito di aver abusato dei ritocchi e lo aveva fatto postando una sua foto a 15 anni con il lato B in mostra: ‘La fortuna non mi è mai mancata’, aveva scritto.

La conduttrice di Tu si que vales non ha mai parlato esplicitamente di ritocchini al fondoschiena. In un intervento su Instagram, in risposta ad alcuni commenti dei fan, aveva ribadito di non essere contraria alla chirurgia estetica ‘ma senza eccessi’. In quella stessa occasione la showgirl aveva ammesso di lavorare sodo, di curarsi molto e di frequentare assiduamente la palestra