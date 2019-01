Silvia Provvedi: è Giorgio De Stefano il ‘Malefix’ dell’ex di Corona

Sono finalmente caduti gli ultimi dubbi sull’identità del nuovo fidanzato di Silvia Provvedi: è Giorgio De Stefano, imprenditore di 24 anni, calabrese d’origine ma milanese d’adozione. È lui il fantomatico ‘Malefix’ di cui l’ex di Fabrizio Corona aveva parlato durante la recente partecipazione al Grande Fratello Vip 3, senza però aggiungere ulteriori dettagli. ‘Sono innamorata, ho fatto la scelta giusta per me e non posso dire di non essere felice, anzi felicissima’, ha detto la Provvedi parlando del suo Giorgio.

Giorgio De Stefano ha una famiglia molto importante alle spalle ed è tra i proprietari del ristorante Oro a Milano. Anzi, pare che l’amore con Silvia Provvedi sia nato proprio tra i tavoli del suo (ben frequentato) ristorante. Di De Stefano si erano già occupate le cronache di gossip all’epoca della sua love story con Veronica Angeloni, ex concorrente del GF Vip 2.

Silvia e Giorgio sono già stati in vacanza insieme

Silvia Provvedi e Giorgio De Stefano sono già stati in vacanza insieme durante le recenti feste natalizie, al caldo di Dubai: con loro anche l’inseparabile gemella Giulia e il suo fidanzato Pierluigi Gollini, portiere di riserva dell’Atalanta.

Per Silvia Provvedi non sarà semplice liberarsi del ‘fantasma’ di Corona

Ovviamente, nonostante il nuovo amore, per Silvia Provvedi non sarà semplice liberarsi del ‘fantasma’ di Fabrizio Corona, e infatti intervenendo a Mattino 5 ha dovuto nuovamente rispondere ad altre domande sul suo scomodissimo ex. Stavolta però la giovane modenese se l’è cavata egregiamente, dichiarando di voler chiudere una volta per tutte con il passato:

‘Rivedere Fabrizio Corona ormai non mi fa nessuno effetto. Mi porto alle spalle un amore che non mi ha resa felice e sono molto sollevata di essermene liberata. Non è mai bello quando si concludono le storie in questo modo, ma onestamente non lo amavo più. Il suo tradimento (Corona lo ha confessato nelle anticipazioni della sua autobiografia, ndr)? E dove sarebbe la novità? Ma adesso, onestamente, non mi interessa più’.

Anche perché nel suo cuore c’è un uomo assai più degno di essere amato: ‘Ora amo un’altra persona e sono felice di essere ripartita da me stessa’.