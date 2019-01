Maria Monsé sulla figlia Perla Maria: ‘Una star, vuole fare l’attrice’

Caos a Pomeriggio Cinque. Durante il programma di Barbara D’Urso si è affrontato il tema delle baby star e dei genitori che spingono i figli a diventare delle celebrità. In studio non poteva mancare Maria Monsé con la piccola Perla Maria. La coppia sta facendo molto discutere e la bambina di 13 anni si è mostrata molto sicura di sé tanto da aver anche messo a tacere Maria Teresa Ruta.

Maria Monsé e Perla Maria sono tornate nello studio di Pomeriggio Cinque. Vestite con abiti stellati disegnati dalla 13enne per ‘riprendere il tema delle baby star’, madre e figlia hanno parlato dei successi come stiliste, ma anche come attrici e hanno anche lanciato una proposta a Chiara Ferragni. Non sono però mancati i battibecchi.

Salvo Veneziano contro Maria Monsé

Barbara D’Urso ha mostrato un filmato su Salvo Veneziano e i suoi figli. Perla Maria ne ha approfittato per stuzzicare un po’ il pizzaiolo.

‘Come si chiama questo signore?’, ha esordito la 13enne rivolgendosi a Salvo Veneziano. ‘Tu prima mi attaccavi dicendo che non devo fare i video con mamma o andare in tv, però tu anche fai i video con i tuoi figli’.

L’ex protagonista del Grande Fratello ha risposto alla Monsé: ‘I miei figli tutto questo esibizionismo non ce l’hanno. Una cosa è creare un mestiere a mio figlio, che vuole fare il pizzaiolo, e una cosa è creare quello che stai creando tu, che la stai rovinando. Mi permetto di dire che stai rovinando tua figlia’.

Veneziano si è poi rivolto a Perla Maria invitandola a seguire i propri sogni e non quelli della mamma. A sostenere il pizzaiolo anche Maria Teresa Ruta che ha ribadito il pensiero di Salvo Veneziano.

Perla Maria però ha attaccato anche la vincitrice di Pechino Express. ‘Ho letto un’intervista in cui dici che hai lasciato tua figlia a 17 anni e vuoi dare insegnamenti a mia madre’, ha attaccato la tredicenne. In studio si è generato imbarazzo tanto che Veronica Satti ha fatto notare: ‘Non mi pare carino che una bambina metta in riga degli adulti’.

Perla Maria però ha ribadito che la mamma la sta solo aiutando a realizzare quello che è un suo sogno. Prossima sfida di mamma e figlia è quella di far indossare a Chiara Ferragni un abito disegnato da loro. Intanto la 13enne ha già intrapreso la carriera di attrice. ‘Ho girato un corto in veste di attrice insieme a mia madre’, ha detto la bambina.

COSA STO GUARDANDO?!??? #Pomeriggio5 la cara #PerlaMaria dovrebbe innanzitutto imparare a portare rispetto alle persone più grandi, a non essere così presuntuosa e arrogante! Ma d’altronde, se la mamma permette di fare un’intera puntata su sua figlia… pic.twitter.com/vUTBiNMKcR — Michela (@mFantasy) January 15, 2019

Il popolo di Twitter si è scatenato tanto che la piccola Perla Maria è entrata tra le tendenze ieri.