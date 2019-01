Kim Rossi Stuart e Ilaria Spada si sposano? Spuntano le pubblicazioni

Dopo otto anni d’amore e un figlio, Ilaria Spada e Kim Rossi Stuart avrebbero deciso di convolare a nozze. I due attori sarebbero in procinto di sposarsi. Sono una delle coppie più belle del cinema italiano e non hanno mai negato di voler, un giorno, compiere il grande passo.

A lanciare lo scoop sull’imminente matrimonio tra Ilaria Spada e Kim Rossi Stuart è il settimanale Di Più che ha mostrato le pubblicazioni di nozze della coppia.

Kim Rossi Stuart e Ilaria Spada presto sposi?

Entrambi di origine laziale, Ilaria Spada è di Latina, mentre Kim Rossi Stuart è cresciuto nella Capitale, la pubblicazione è stata affissa nel comune di Roma.

Ovviamente non si conosce né la data, né la location delle nozze ma si presume che il matrimonio possa essere celebrato la prossima primavera.

Insieme da otto anni, il 26 novembre 2011 Kim Rossi Stuart e Ilaria Spada sono diventati genitori. Se le voci dovessero essere confermate, Ettore sarà felice di assistere al matrimonio di mamma e papà.

Sempre un po’ schivi e poco amanti del gossip, Ilaria Spada e Kim Rossi Stuart hanno sempre difeso la loro privacy. Super riservati, entrambi sono impegnati nella vita di attori. L’ormai ex conduttrice è ora in tv con ‘Che Dio ci aiuti’, mentre l’ex protagonista di ‘Fantaghirò’ sta girando una nuova fiction ispirata al celebre romanzo di Alexandre Dumas, ‘Il conte di Montecristo’.

A farli incontrare è stata Caterina Balivo. La presentatrice di ‘Vieni da me’ aveva invitato Ilari Spada a una cena a casa sua. Tra gli invitati anche Kim Rossi Stuart e pensare che alla famosa cena l’attrice si era presentata con indosso un jeans sporco di fango e una felpa larga.

Tra i due è scoccata la scintilla e dopo pochi mesi la coppia era già in attesa di un bimbo. La Spada non ha mai nascosto la volontà di diventare mamma una seconda volta.

‘Sarei per la famiglia molto numerosa, ma penso che oltre i due non mi spingerò. Dare un fratellino o una sorellina a Ettore mi piacerebbe molto, perché so quant’è bello avere una sorella. Mia sorella è la mia migliore amica. E non gli negherei mai questo legame’, aveva dichiarato in un’intervista rilasciata a Vanity Fair nel 2016.

Molto spesso è stato scritto che la coppia fosse in procinto di sposarsi, ma questa sembra la volta buona. Con le pubblicazioni in bella mostra sembra proprio che il profumo di fiori d’arancio sia diventato più forte.