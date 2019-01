Francesco Chiofalo difende la ex Selvaggia Roma dalle minacce degli haters: ‘Fermatevi’

Dopo l’operazione al cervello che ha tenuto i fan in ansia, Francesco Chiofalo è tornato su Instagram per difendere la ex fidanzata Selvaggia Roma, minacciata di morte dai follower di Lenticchio.



Per capire come mai la storia di Francesco Chiofalo abbia incrociato nuovamente quella di Selvaggia Roma, è necessario fare un passo indietro e tornare ai giorni dell’operazione del giovane. Mentre tutti erano in apprensione per l’intervento di rimozione di un tumore benigno cui l’ex di Tempatation Island veniva sottoposto, lei sbottava sui social accusandolo di aver strumentalizzato la situazione per far parlare di sé. Dichiarazioni che non sono piaciute a molti e che hanno scatenato la brutalità di tantissimi leoni da tastiera.

Selvaggia Roma minacciata di morte

Selvaggia Roma, dunque, è stata sommersa da messaggi di offese da parte degli internauti che non hanno apprezzato il modo in cui ha commentato la storia che ha coinvolto l’ex fidanzato.

La situazione, però, è degenerata e gli insulti si sono trasformati in vere e proprie minacce di morte che hanno costretto la ex fidanzata di Chiofalo a fare un appello.

Dopo aver pubblicato gli screenshot di alcuni dei messaggi più biechi, la Roma ha chiesto di smetterla con queste affermazioni che la stavano facendo ammalare.

A supporto di Selvaggia, poi, è intervenuto anche il suo attuale fidanzato, Luca Muccichini, che ha accusato Francesco Chiofalo di aver malmenato la ex e anche la madre.

‘Lui le ha fatto del male, l’ha menata, le ha alzato le mani e le ha fatto le peggio cose’ – ha detto Muccichini, aggiungendo – ‘Francesco fino a ieri ha sempre insultato le persone che ora gli stanno vicino. Tipo una madre presa per il collo e attaccata al muro che adesso gli fa comodo avere al fianco […]’.

Francesco Chiofalo difende Selvaggia Roma dagli haters

Minacce gravissime alle quali Francesco Chiofalo ha preferito non replicare, mentre agli haters che hanno minacciato di morte la ex fidanzata ha mandato un messaggio.

‘Quello che mi è successo e quello che sto vivendo non deve generare insulti e minacce verso nessuno’ ha esordito Lenticchio su Instagram – ‘Non c’è bisogno di prendersela con nessuno’.

‘L’odio è un sentimento negativo che non porta a nulla in queste circostanze. Vi prego, fermatevi’ – ha concluso lui, sperando che l’odio del web si arresti una volta per tutte.