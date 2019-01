Fedez e la collana con Topolino crocifisso: ‘Irrispettoso verso i cristiani’

È montata inaspettatamente una polemica su Fedez e sulla collana con Topolino crocifisso che il rapper ha indossato qualche giorno fa in una foto sui social con la moglie Chiara Ferragni. L’immagine, intitolata ‘Quando Leone dorme dai nonni’, ironizzava sulla ritrovata ‘libertà’ dei Ferragnez, lasciando presagire una serata all’insegna dei fuochi d’artificio. L’attenzione di qualcuno, però, è caduta sul particolare pendaglio al collo di Fedez, e nel giro di poche ore sono partite le prime pesanti critiche…

Il primo a a gridare allo scandalo è stato Lorenzo Damiano, leader e fondatore dei ‘Pescatori di Pace’ e già candidato con il Popolo della Famiglia (nonché promotore del fantomatico movimento delle ‘Giacche Bianche’, una sorta di ‘Gilet Gialli’ di casa nostra), che dalle pagine di Treviso Today ha lanciato dure accuse verso Fedez.

‘J-Ax, Sfera Ebbasta e Fedez sono disturbati, probabilmente necessitano di un esorcista’

‘Quella foto è una mancanza di rispetto totale, un segno di pochezza inaudita’, ha tuonato Damiano, ‘Un conto è non credere, un conto è accanirsi e prendere in giro le persone. Credo che ragazzi come J-Ax, Sfera Ebbasta e Fedez siano disturbati, probabilmente necessitano di un cammino che parta anche da un dialogo profondo con una guida speciale, magari un esorcista, che tolga loro qualsiasi disturbo spirituale. Per avere attenzione non occorre obbedire a Satana che è impostore per antonomasia’.

Peccato che Padre Merrin, l’Esorcista per eccellenza, sia purtroppo morto combattendo proprio il demonio, altrimenti sarebbe risultato utile per ‘liberare’ Fedez e gli altri rapper italiani…

‘Fedez prende in giro le persone di fede cristiana’

Decisamente critico verso Fedez e la sua collana con Topolino crocifisso anche don Giovanni Zampaglione, parroco calabrese ‘molto attento alle vicende che riguardano i giovani e i vari problemi della società odierna’, così come l’ha presentato il sito locale Stretto Web:

‘Non conosco il signor Fedez, né le sue canzoni, ma ho visto su internet che è molto seguito e attira tantissimi giovani. Sono però rimasto basito e senza parole nel vedere la sua foto postata con Topolino crocifisso: invece di ringraziare il Signore per quello che ha e ha ricevuto, prende in giro le persone di fede cristiana. Il signor Fedez, anche se non crede, deve avere massimo rispetto verso i milioni di cristiani e non cercare di prendere in giro le persone. Pregherò per lui affinché come giovane e come padre possa trovare tanta pace interiore e magari in futuro possa incontrare il Cristo che è via, verità e vita’.

E voi, invece, da che parte state?