Fabrizio Corona innamorato di Belén Rodriguez: ‘Con lei vorrei una famiglia’

Fabrizio Corona torna ad essere protagonista della cronaca rosa dopo la dichiarazione d’amore nei confronti di Belén Rodriguez. ‘Sono ancora innamorato di lei’ – ha confessato lui.



Dopo la storia d’amore finita nel 2012, quindi, Fabrizio Corona è tornato sui suoi passi e in un capitolo della sua autobiografia ha rivelato di essere ancora legato sentimentalmente a Belén Rodriguez. Che tra i due fosse rimasto dell’affetto era risaputo ed entrambi ne avevano parlato senza remore, ma che lui potesse ancora nutrire dell’amore nei confronti dell’argentina è una novità. A detta di Corona, come anticipato dal settimanale Chi, tra loro ci sarebbe ancora quella ‘fo**uta magia’ che li rese la ‘coppia dei Bonnie e Clyde all’italiana’.

Leggi anche: Fabrizio Corona: ‘Un altro figlio se trovassi l’amore vero. Belén? Non sa mettere solo il c*** a pizzo’

Fabrizio Corona: ‘So cosa provo ogni volta che guardo Belén’

‘Non so se io e Belén un giorno ritorneremo insieme, non so che cosa sarà delle nostre vite, ma io so che cosa provo ogni volta che guardo i suoi occhi, cosa prova lei ogni volta che guarda i miei’.

Così iniziano le dichiarazioni di Fabrizio Corona nei confronti della Rodriguez, coppia che ai tempi della loro relazione fece scalpore su tutti i rotocalchi di cronaca rosa.

Un ‘duo’ che, a detta di lui, ‘gli italiani non hanno mai dimenticato, perché nell’immaginario collettivo io e lei saremo sempre insieme’.

Le confessioni amorose di Fabrizio Corona, però, non si limitano all’esternazione dell’amore per Belén, ma continuano con un desiderio inespresso dell’imprenditore.

‘Se potessi incontrare oggi quel Dio che tante volte mi ha abbandonato e che non mi ha voluto bene, e mi permettesse di esprimere un desiderio…gli chiederei la possibilità di costruire quella famiglia che non ho potuto avere con Belén per colpa del destino bastardo’.

Corona, quindi, ammette: ‘In questo caso con la vita ho perso, perché non sono riuscito a realizzare quella che avrebbe dovuto essere la mia famiglia’.

Leggi anche: Belen Rodriguez riabbraccia Fabrizio Corona: ‘A lui non rinuncio’

Fabrizio Corona oggi: ‘Belén mi mette da parte’

Ad oggi, nonostante le numerose relazioni sentimentali, Fabrizio Corona conferma di essere single e di non riuscire a riconquistare l’unica persona della quale è davvero innamorato.

‘Io sono uno di quelli che si butta via’ – si legge ancora nel suo libro autobiografico, dove confessa di frequentare un night club.

‘Ci vado quando non ho niente da fare, poi mi porto due ragazze a casa, ci sto insieme, le faccio andare via e rimango più vuoto di prima…’.

‘In realtà, come ho già detto, il mio cuore appartiene solo e unicamente a una persona’ – si legge ancora – ‘Colei che mi sa gestire, colei che mi sa consigliare, colei che ancora non è venuta dalla mia parte solo perché sono Fabrizio Corona, ma anzi mi mette da parte. E lei è Belén Rodriguez’.