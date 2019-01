Emilio Fede: ‘Paolo Brosio pronto a evangelizzare L’Isola dei famosi’

Emilio Fede non ha nascosto le perplessità riguardo la partenza di Paolo Brosio per L’Isola dei famosi 2019, ma è certo che l’amico e collega sarà pronto ad evangelizzare anche l’Honduras.



Raggiunto dai microfoni della trasmissione radiofonica I Lunatici, Emilio Fede ha spiegato di aver incontrato Paolo Brosio prima della partenza per L’Isola dei famosi e di essere certo che per lui si tratterà di una grande prova. ‘Avrà un momento magico partecipando a L’Isola dei Famosi e darà un grande aiuto alla popolazione locale per la preghiera’ – ha detto il giornalista, che ha conosciuto Brosio nel 1990 come inviato del suo Tg4. ‘Sempre meglio chi ti invita alla preghiera che chi ti porta ad usare la droga’ – ha aggiunto, poi, Fede facendo riferimento al ‘canna gate’ che coinvolse Francesco Monte nella scorsa edizione del programma.

Leggi anche: Emilio Fede: ‘Molestie sessuali, non capisco il piagnisteo: con una donna non prendo più neanche l’ascensore’

Emilio Fede: ‘Paolo Brosio mi ha affidato sua madre’

Certo che Paolo Brosio potrebbe essere uno dei papabili vincitori de L’Isola dei famosi 14, Emilio Fede ha detto: ‘E’ un personaggio importante, con una storia importante. Se non vincerà ci andrà sicuramente vicino’.

Intanto, è proprio al giornalista che il naufrago de L’Isola ha affidato la madre: ‘Mi ha pregato affinché badassi a lei, che vive a Forte dei Marmi’.

Vista la grande amicizia che li lega, Emilio Fede potrebbe anche fare una sorpresa a Brosio durante la sua permanenza in Honduras.

‘Sarebbe un grande momento, Brosio ha pensato e forse anche suggerito l’idea che io potessi partecipare all’Isola andandolo a trovare. Forse non si realizzerà, ma sarebbe un grande momento di televisione’.

Paolo Brosio: ‘A L’Isola dei famosi per un motivo importante’

I microfoni de I Lunatici, poi, hanno raggiunto anche Paolo Brosio, agitato a pochi giorni dalla partenza per L’Isola dei famosi.

Riguardo questa esperienza, il giornalista ha detto: ‘C’è una motivazione importante dietro questa esperienza: realizzare con ‘mattone del cuore’ il primo pronto soccorso di Medjugorje’.

I soldi che ricaverà dalla sua partecipazione al reality show di Canale 5, dunque, saranno destinati a questo obiettivo e, a chi si è chiesto come affronterà la presenza di belle donne, Brosio ha risposto con un pizzico di ironia.

‘Sarà difficile trovare l’amore sull’Isola, bisognerà vedere in che stato sarò […]Certo, se prego il rosario e vedo passare la Taylor Mega, magari la guardo. E’ una creatura di Dio, la posso guardare’.

Leggi anche: Paolo Brosio: ‘Le donne? Preghi, preghi, poi vedi passarne una bella… siamo fatti di carne’