Wanda Nara, l’ex Maxi Lopez accusa: ‘Mi chiama quando Icardi non c’è’. Lei: ‘Ca**ate!’

Si apre un nuovo capitolo del triangolo amoroso che vede protagonisti Wanda Nara, Mauro Icardi e Maxi Lopez: al centro di tutto c’è – neanche a dirlo – la moglie e agente dell’attaccante dell’Inter.



I tre sono già stati al centro della cronaca rosa quando l’amore tra Wanda Nara e Mauro Icardi, ex amico e compagno di squadra di Maxi Lopez, uscì allo scoperto. Ai tempi tra l’agente dell’attaccante dell’Inter e l’attuale calciatore del Vasco da Gama ci furono reciproche accuse di tradimento e, nonostante i due abbiano tentato di mantenere dei rapporti civili per il bene dei figli, tra loro potrebbe scoppiare nuovamente la guerra. I motivi dell’ennesima diatriba sono stati ‘forniti’ proprio da Maxi Lopez, che ha accusato Wanda Nara di contattarlo quando Icardi non è in casa.

Leggi anche: Mauro Icardi e Wanda Nara si sono lasciati? Gli indizi sui social

Maxi Lopez accusa Wanda Nara

‘Nonostante io mi adegui per non alzare la tensione, lei non fa il suo dovere di madre e mi chiama quando suo marito è in ritiro’ – ha svelato Maxi Lopez in una intervista al quotidiano argentino Olè.

‘Non mi presto a questo gioco e chiedo solo di poter conservare un rapporto sereno con i miei bambini’ – ha aggiunto il calciatore, lanciando una bomba che ha già fatto il giro del mondo.

Com’è noto, dalla relazione tra Wanda Nara e Maxi Lopez sono nati ben tre figli, Valentino, Constantino e Benedicto, ed è proprio con loro che il padre ci tiene a mantenere un ottimo rapporto.

Leggi anche: Wanda Nara: ‘Maxi Lopez? Con lui sono tranquilla, il tempo cura tutto’

Wanda Nara replica alle accuse di Maxi Lopez

Alle dichiarazioni rilasciate dall’ex compagno, Wanda Nara ha replicato via social ritenendo che quando detto da Maxi Lopez sia del tutto infondato.

L’accusa rivoltale dall’ex, però, ha fatto veramente infuriare la moglie di Mauro Icardi che, via Twitter, ha sbottato: ‘Nemmeno la persona più ignorante al mondo potrebbe credere alle dichiarazioni di Maxi Lopez’.

‘La cosa più vergognosa è che un giornale voglia denigrare me e la mia famiglia pubblicando queste ca**ate senza verificarne l’autenticità’ – ha continuato Wanda Nara, puntando il dito anche contro il quotidiano che ha diffuso le dichiarazioni di Maxi Lopez.

Nemmeno la persona più ignorare al mondo potrebbe credere alle dichiarazioni di ML. La cosa più vergognosa è che un giornale voglia denigrare me e la mia famiglia pubblicando queste cazzate senza verificarne l’autenticità. — wan (@wandaicardi27) January 12, 2019

‘Nessuno si può permettere di entrare nelle mie vicende familiari, riportando notizie false e tendenziose’ – ha aggiunto lei, infastidita dal fatto che molti quotidiani abbiano ripreso le affermazioni di Maxi Lopez.

Una ‘mancanza di rispetto nei confronti di un signore come Mauro Icardi’ per l’agente dell’attaccante dell’Inter, che ha ritenuto il tutto ‘veramente vergognoso’.