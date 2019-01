Pomeriggio Cinque, Stefano Sala: ‘La storia con Dasha Kina è finita, sono single’

Stefano Sala ha confermato di essere nuovamente single: ospite di Pomeriggio Cinque, il modello ha raccontato che la sua storia con Dasha Kina è finita.



La crisi tra Stefano Sala e la modella ucraina è iniziata nella Casa del Grande Fratello VIP 3 cui lui ha partecipato ritrovando una vecchia fiamma, Benedetta Mazza. Nonostante si fosse dichiarato innamoratissimo di Dasha, Stefano ha iniziato a rivalutare il rapporto con la ex modella. Tra abbracci e affettuosità, Sala e la Mazza sono finiti al centro del gossip arrivando, però, alla conclusione del reality show di Canale 5 dichiarandosi semplicemente amici.

Stefano Sala spiega la fine dell’amore con Dasha

Uscito dalla Casa del GF VIP 3, infatti, Stefano Sala ha tentato di ricucire il rapporto con la fidanzata Dasha Kina trascorrendo con lei le vacanze.

‘Abbiamo passato le vacanze di Natale insieme, ma non era più come prima’ – ha spiegato Sala – ‘Io ero cambiato, il mio atteggiamento era cambiato. Di conseguenza, abbiamo deciso di prenderci una pausa’.

‘Proprio qualche giorno fa abbiamo preso la decisione di finire la nostra relazione’ – ha continuato a raccontare l’ex concorrente del GF VIP 3 che, dunque, è tornato single.

Ai presenti in studio che hanno insinuato che il modello sia già legato a Benedetta Mazza, lui ha risposto: ‘Esiste il rispetto! Non è che uno si lascia e il giorno dopo sta già con un’altra’.

Stefano Sala: ‘Dasha non sta bene’

‘Vorrei prima allineare il mio cuore e la mia testa’ – ha aggiunto Stefano Sala, elogiato da Barbara D’Urso per il rispetto che ha dimostrato di avere nei confronti della ex fidanzata.

Ed è proprio di Dasha che Stefano ha continuato a parlare: ‘Non l’ha presa bene. Ci siamo rivisti ad un matrimonio di amici e lei non sta bene’.

Sala, infatti, ha spiegato di essere stato lui a decidere di troncare la relazione con la ex compagna che, quindi, pare non abbia accettato di buon grado questa scelta.

‘Lei è triste come lo sono io’ – ha detto lui – ‘Quando non stai bene di testa, quando non ti senti completamente felice è così […] Oggi sono triste perché so che lei non sta bene’.

Le dichiarazioni di Stefano Sala, però, sono state ritenute non veritiere dai presenti e, in particolar modo, Roberto Alessi ha ipotizzato che la storia tra lui e Benedetta Mazza sia già – segretamente – iniziata.