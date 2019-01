Meghan Markle: la gravidanza procede bene, il parto ad aprile 2019

A poco più di tre mesi dall’annuncio della gravidanza, Meghan Markle avrebbe confidato in maniera informale di essere al sesto mese di ‘dolce attesa’ e che il parto dovrebbe avvenire a fine aprile 2019 o al massimo a inizio maggio. Ancora ignoto, invece, il sesso del nascituro: a precisa domanda la Duchessa di Sussex ha risposto infatti di non esserne a conoscenza. Sarà vero?

L’agenzia stampa britannica PA, che ha diffuso l’indiscrezione sulla data del parto di Meghan Markle, ha citato come fonte alcune persone fermatesi a chiacchierare con la moglie del Principe Harry a margine della visita della coppia reale a Birkenhead, un sobborgo di Liverpool.

‘Mi ha detto di essere incinta di sei mesi e che il parto è previsto per la fine di aprile, al massimo l’inizio di maggio’, ha riportato testualmente Kim Thompson, una delle donne che è riuscita a scambiare alcune battute con Meghan, mentre un’altra, Kitty Dudley, ha riferito di aver chiesto alla Duchessa quale fosse il sesso del bimbo in arrivo, ma di aver ricevuto una risposta evasiva: ‘Non lo sappiamo ancora’.

Questa coltre di mistero sulla nascita dell’ennesimo royal baby sta facendo la fortuna delle agenzie di scommesse britanniche, che stanno raccogliendo un incredibile numero di puntate su qualsiasi argomento che riguardi il futuro figlio di Meghan e Harry. Ricordiamo infatti che nel Regno Unito si può scommettere legalmente non soltanto sul nome del nascituro (Alice, Arthur, Diana, Elizabeth, Victoria ed Henry i più gettonati) o sul sesso, ma anche sul giorno esatto del parto, sul peso del bambino, sul colore dei capelli e persino se saranno due (o più) gemelli.

👏 A fantastic performance @TheHiveYZ – which provides a safe environment where young people can come and enjoy themselves, building key skills and raising their aspirations and confidence. #RoyalVisitBirkenhead pic.twitter.com/napAblODag

— Kensington Palace (@KensingtonRoyal) 14 gennaio 2019