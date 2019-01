Mara Venier: ‘Domenica In? Sono felice. E ho un progetto per tornare a recitare’

Sin dall’inizio della stagione televisiva 2018-19 Mara Venier e Domenica In hanno quasi sempre vinto sulla concorrenza di Barbara D’Urso e Domenica Live, tanto che Carmelita ha deciso di traslocare alle 17:20 per non doversi più scontrare con la Signora di Rai 1 (ok, la motivazione ufficiale è un’altra, ma ci siamo capiti). E adesso che Barbarella è tornata a recitare nella nuova serie de La Dottoressa Giò, Zia Mara si dice pronta a sfidarla anche sul set…

Proprio così: Mara Venier sta pensando seriamente di tornare a fare l’attrice, ruolo che peraltro ha ricoperto per lunghi anni, soprattutto nella parte iniziale della carriera, prima di dedicarsi completamente alla TV.

‘C’è già un progetto con Claudia Mori per una fiction’

‘È vero, mi piacerebbe tornare sul set’, ha confermato la conduttrice di Domenica In al settimanale Chi, ‘È posso anticipare che c’è già un progetto con Claudia Mori per una fiction che si chiamerà ‘La fioraia del Giambellino’. Se si concretizzasse potrei davvero tornare a fare anche l’attrice’.

Del resto il primo amore non si scorda mai (Mara ha esordito davanti a una macchina da presa già nei primi anni ’70, recitando anche per registi di pregio come Tognazzi, Loy, Steno, Salvatores e Corbucci), ma per il momento nel presente della conduttrice veneziana c’è ancora la TV con i grandi ascolti della domenica pomeriggio.

‘Il successo di Domenica In è nel gradimento del pubblico’

‘Io lo so che gli ascolti determinano il successo o l’insuccesso di un programma’, ha detto Mara Venier su Domenica In, ‘Ed è chiaro che se il programma va bene io sono felice. Ma io mi ero soprattutto proposta di fare tre ore e mezzo di allegria e pensiero, di leggerezza e profondità. Sono riuscita a fare una bella domenica e il successo, oltre che di audience, è stato nel gradimento: il caro, vecchio gradimento’.

Cosa che tanti molto spesso dimenticano.