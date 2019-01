Lady Gaga abbandona cerimonia di premiazione per assistere il cavallo in fin di vita

Lady Gaga ha partecipato alla cerimonia per i Critics Choice Awards, i premi assegnati ai migliori film e programmi televisivi da esponenti della critica statunitense. La cantante ha improvvisamente abbandonato l’evento per assistere e dire addio al suo cavallo in fin di vita.

‘Sarà per sempre una parte di me, sono davvero triste’, ha scritto Lady Gaga su Instagram per salutare Arabella, il suo adorato cavallo morto la scorsa domenica. L’artista si è precipitata a casa e ha lasciato la premiazione dopo aver ricevuto la notizia che la sua giumenta bianca pallida stava morendo.

Lady Gaga lascia i Critics Choise Awards per dire addio al suo cavallo

La cantante e attrice ha vinto il premio per la categoria ‘Best Song’ con il brano ‘Shallow in A Star is Born’ e ritirato anche il riconoscimento come miglior attrice nel film ‘A Star is Born’. Quest’ultimo premio è stato condiviso con la collega Glenn Close.

Poco dopo aver pronunciato il discorso di ringraziamento, Lady Gaga ha annunciato in lacrime che il suo cavallo stava per dirle addio. L’artista ha quindi abbandonato il palco dei Critics Choice Awards per dare l’ultimo saluto alla sua Arabella.

‘Il mio cuore esplode di orgoglio – ha detto – ma mi rattrista dire che ho appena saputo che il mio angelo, Arabella, sta morendo. Corro da lei per dirle addio’, ha detto commossa la popstar

Arabella è stato un dono, un regalo che Lady Gaga ha ricevuto nel 2015 dalla sua etichetta discografica. ‘Sono onorata e grata per i premi vinti per la miglior canzone e come migliore attrice insieme a Glenn Close. Il mio cuore esplode per l’orgoglio. Tuttavia, mi sento triste perché dopo lo show il mio cavallo Arabella è morto e sono corsa da lei per dirle addio’, ha scritto Lady Gaga su Instagram.

L’artista non ha nascosto la tristezza, ma anche la gratitudine per la fine delle sofferenze della sua Arabella: ‘Spero che i cancelli del paradiso siano spalancati per te’.

‘Era davvero un bel cavallo eravamo una cosa unica. Quando lei provava dolore, lo provavo anche io. Non dimenticherò mai i momenti vissuti insieme. Le escursioni e le cavalcate’, ha aggiunto l’artista che per fortuna è riuscita a raggiungere in tempo la sua adorata Arabella e salutarla per l’ultima volta.