Clamorosa rivelazione della più giunonica tra le showgirl italiane, Francesca Cipriani: ‘Un mio ex fidanzato ha tentato di strangolarmi, sono riuscita a liberarmi per miracolo’. L’ex naufraga de L’Isola dei Famosi non ha datato l’episodio ma è presumibile che risalga a prima che diventasse famosa partecipando nel 2006 al Grande Fratello 6 (un’edizione a suo modo storica del reality, da cui sono usciti, oltre alla Cipriani, Filippo Bisciglia, Laura Torrisi, Simon Grechi e Man Lo, tutta gente che ha sfondato al cinema o in TV).

La 34enne Francesca Cipriani ha raccontato la sua disavventura durante la trasmissione radiofonica I Lunatici che va in onda ogni notte su Radio Rai 2: ‘Un mio ex compagno mi stava strangolando’, ha spiegato la ragazza abruzzese, ‘Non vedevo più, non respiravo più. Se non avessi avuto la prontezza di difendermi prendendolo a calci tra le parti basse, sfruttando anche la mia fisicità, sarei rimasta lì per terra. Devo inoltre dire grazie al suo cane, che mi ha aiutato iniziando ad abbaiare forte’.

‘Sono stata tradita e ho subito violenze psicologiche e fisiche’

Ma quest’episodio non è certo l’unico ad aver ‘movimentato’ la vita privata di Francesca Cipriani: ‘Un altro mio ex si è arrampicato al sesto piano per entrare in casa mia dalla finestra, ma gli ho dato una padellata in testa e l’ho mandato via dalla porta. Ho sofferto molto per amore, sono stata tradita e ho subito violenze psicologiche e fisiche. Ho toccato il fondo e ora spero di risalire’.

‘Purtroppo quando sei innamorata non riesci a prendere subito le distanze’

Spinta dai conduttori Roberto Arduini e Andrea Di Ciancio, la bionda sulmonese ha rivelato qualche dettaglio in più: ‘Ho avuto delle storie brutte con delle persone che si sono rivelate cattive, psicolabili. Un mio ex mi ha mandato tre volte in ospedale, poi l’ho denunciato (ma capitavano tutti a lei?, ndr). Sono stata ricattata, ho visto cose che non si vedono neppure nei film. Purtroppo quando sei innamorata non riesci al primo avviso a prendere le distanze, e invece bisognerebbe capire che certi uomini non cambiano, anzi con il tempo è più probabile che peggiorino e da uno schiaffo passino direttamente alle mani sulla gola’.

E molestie nel mondo dello spettacolo le sono mai capitate? ‘Non mi è mai accaduto nulla, in compenso mi è successo quando avevo 18 anni e lavoravo in Abruzzo come commessa: il titolare del negozio mi ha messo le mani addosso e l’ho denunciato’.