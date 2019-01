Fausto Brizzi: il nuovo amore del regista è l’ex atleta Silvia Salis

Dopo la separazione dalla moglie Claudia Zanella, il regista Fausto Brizzi ha un nuovo amore: è Silvia Salis, ex atleta di 33 anni specializzata nella disciplina del Lancio del Martello. Tra i due corrono ben 17 anni tondi tondi (Brizzi ne ha da poco compiuti 50), ma a vedere le prime immagini della coppia, dalle quali traspare grande complicità e passione, la differenza d’età non dovrebbe costituire un problema.

Di Fausto Brizzi e delle sue traversie giudiziarie sappiamo più o meno tutto: accusato di molestie sessuali da una decina di attrici e denunciato da tre di queste per presunti abusi avvenuti nel 2014, nel 2015 e nel 2017, il regista (che ha sempre negato ogni addebito) ha visto via via alleggerire la sua posizione (dato che non sono emersi elementi sufficienti per procedere) ed è in attesa che il GIP di Roma si esprima sulla richiesta di archiviazione del caso perché ‘il fatto non sussiste’.

Il danno d’immagine per Brizzi è stato pesantissimo

Il danno d’immagine è stato però pesantissimo e Fausto Brizzi ha subito ripercussioni sia a livello professionale (ricordiamo la scelta della casa di produzione di escluderlo dai crediti del film Poveri Ma Ricchissimi) che privato, con la fine del suo matrimonio.

Prima il ritorno al cinema, poi l’amore

Ora però sembra che per il regista romano sia giunto il momento delle attese rivincite. Prima il ritorno al cinema con i film ‘Modalità aereo’, che uscirà prossimamente, e il recente ‘Amici come prima’, di cui ha curato il soggetto, e adesso l’amore ritrovato in una nuova compagna.

Chi è Silvia Solis, nuovo amore di Fausto Brizzi

Lei, come detto, è Silvia Solis, un nome piuttosto noto agli appassionati di atletica leggera. Genovese di nascita, ha gareggiato per la nazionale italiana di atletica dal 2006 al 2015, partecipando tra le altre cose alle Olimpiadi di Pechino 2008 e Londra 2012. Il suo miglior risultato è la medaglia d’oro vinta nel Lancio del Martello ai Giochi del Mediterraneo di Pescara 2009, oltre a ben 10 titoli italiani.

Silvia Solis si è ritirata prematuramente dall’attività agonistica a causa di un infortunio e soprattutto in seguito alle accuse per elusione dei controlli antidoping. Accuse da cui poi è stata completamente assolta tanto che oggi è consigliera sia della Fidal, la federazione nazionale di atletica, che del Coni.

In pratica Fausto Brizzi e Silvia Salis hanno avuto la stessa traiettoria giudiziaria: sono stati accusati e poi scagionati. Sarà per questo che è sbocciato l’amore?