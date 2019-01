Barbara D’Urso e Federica Panicucci, pace tra le conduttrici Mediaset? I rumors

L’astio tra Barbara D’Urso e Federica Panicucci è una delle leggende di Mediaset, mai confermato dalle dirette interessate. Eppure, pare che tra le due ci sia stata una sorta di tregua.



Qualche giorno prima delle vacanze di Natale, si vocifera, che Barbara D’Urso e Federica Panicucci siano tornate a rivolgersi la parola. A svelare il retroscena è Panorama, secondo cui l’antico gelo che caratterizzava il rapporto tra le due conduttrici di Canale 5, si stia pian piano sciogliendo. Nonostante le signore di Mediaset non abbiano mai confermato di non essere in ottimi rapporti, i pettegolezzi sui motivi di tale astio sono stati svariati. Pare, però, che sia stata la Panicucci a sotterrare per prima l’ascia di guerra.

Federica Panicucci alla D’Urso: ‘Prima o poi ci faremo un selfie’

La conduttrice di Mattino 5, infatti, cogliendo di sorpresa i presenti, avrebbe rivolto un particolare invito all’amata-odiata collega.

A dispetto di quanto accaduto ogni volta che le due si sono incrociate nei corridoi Mediaset, Federica Panicucci si dice abbia chiesto a Barbara D’Urso una foto insieme.

‘Prima o poi io e te ci dobbiamo scattare un selfie’ – avrebbe detto la Panicucci, secondo quanto riportato da Panorama.

‘Certo, prima però ci prendiamo un drink e mi spieghi un po’ di cose’ – avrebbe replicato con il sorriso Barbara D’Urso.

Barbara D’Urso e Federica Panicucci, una lite che dura da anni

Stando alle indiscrezioni, dunque, tra le due conduttrici di Mediaset potrebbe essere ‘firmato l’amistizio’.

La lite, che pare duri da ben dieci anni, è sempre stata smentita da entrambe che, in svariate interviste, hanno sempre parlato di gossip infondati.

‘Invenzioni di certe lingue lunghe, cui auguro di essere rilassati e sereni come lo sono io’ – aveva detto a tal proposito Barbara D’Urso, mentre Federica Panicucci aveva semplicemente parlato di ‘fake news’.

