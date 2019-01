Giancarlo Magalli fidanzato con una donna più giovane di nome Giada

Per amare non è mai troppo tardi e così il 71enne Giancarlo Magalli si è fidanzato con una donna più giovane di lui (quanto più giovane non si sa, comunque non poco) che dovrebbe chiamarsi Giada. Il condizionale è d’obbligo solo sul nome della nuova compagna di Magalli, nessun dubbio invece sulla liaison che è stata confermata direttamente dal conduttore de I Fatti Vostri.

‘Non sono più più single, sono felice’, ha spiegato Giancarlo Magalli intervenendo ai microfoni del programma radiofonico Un Giorno da Pecora, ‘Ci siamo trovati a ‘metà strada’, proprio in zona Cesarini. Se è coetanea? Macché, è più giovane di me, ma non dico di quanto. Diciamo che Berlusconi mi batte’.

Per la cronaca tra Silvio Berlusconi, 82 anni, e la la sua attuale compagna Francesca Pascale, 33, intercorrono 49 anni di differenza, quindi fate voi i conti…

Magalli non ha aggiunto nessun altro particolare sulla sua nuova fidanzata, limitandosi a osservare, in riferimento delle recenti e controverse affermazioni dello scrittore francese Yann Moix, che per lui ‘le donne di 50 anni sono desiderabilissime e appetitose’.

Giancarlo Magalli e Giada, spunta la foto della coppia

Ma a dare più informazioni sulla presunta nuova fidanzata di Giancarlo Magalli ci ha pensato su Instagram il giornalista e autore televisivo Gabriele Parpiglia, che alla domanda di un follower sull’attuale status del conduttore Rai (‘Ma Magalli è davvero fidanzato?’) ha risposto affermativamente rivelando il nome della donna e postando una foto dell’inedita coppia: ‘Sì, eccolo con la sua Giada’.

Giancarlo Magalli ha alle spalle due matrimoni

Ricordiamo che Giancarlo Magalli ha ben due matrimoni alle spalle: il primo con Carla Crocivera, che nel ’72 gli ha dato la primogenita Manuela, e il secondo, più recente, con Valeria Donati, sua moglie dal 1989 al 2008, mamma della 24enne Michela. Proprio Michela nelle ultime settimane è balzata agli onori della cronaca perché si era temuto per lei un problema di salute piuttosto serio, salvo poi scoprire che la notizia era frutto di un equivoco e che la ragazza stava tutto sommato bene.