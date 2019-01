Domenica In, Mara Venier lascia lo studio: le lacrime per Giampiero Galeazzi

L’appuntamento con Domenica In del 13 gennaio 2019 è stato ricco di emozioni, per il pubblico e per Mara Venier. La conduttrice, infatti, ha lasciato lo studio Rai in lacrime dopo aver ricordato i bei momenti della carriera condivisi con Giampiero Galeazzi.



Il giornalista sportivo, che era già stato ospite di Mara Venier a Domenica In, è tornato in trasmissione per fare chiarezza sulla sua malattia. Dopo la prima intervista, infatti, in molti avevano parlato di Parkinson, ma Giampiero Galeazzi ha voluto rasserenare tutti: ‘Voglio rassicurare direttori di banca, direttori dei giornali, le mie ex fidanzate – se sono ancora vive – e mia moglie: sto benissimo, non devo mollare mai’. Il telecronista sportivo, quindi, ha ripercorso tra ironia e commozione i momenti salienti della sua carriera dicendosi molto legato al canottaggio.

Mara Venier e Giampiero Galeazzi, i ricordi della loro domenica insieme

‘Qui siamo a casa nostra, ci possiamo permettere di tutto’ – ha commentato Galeazzi con gli occhi di lacrime – ‘Abbiamo cantato, ballato…’.

E, proprio in ricordo delle domeniche in tv insieme, Mara Venier ha omaggiato l’amico e collega con dei contributi video che riprendevano i loro momenti più belli in Rai.

Il siparietto durante la Domenica In condivisa con Stefano Masciarelli e Renzo Arbore ha, però, commosso entrambi i conduttori che, tornati in studio, si sono esibiti nuovamente sulle note di In ginocchio da te.

Ed è stato proprio in questo momento che Mara Venier si è lasciata andare alla commozione: è scoppiata in lacrime, ha abbracciato Galeazzi e ha lasciato momentaneamente lo studio di Domenica In.

‘Non ce la facciamo oggi, scusate’ – ha detto lei, rifugiandosi dietro le telecamere e invocando l’arrivo della sorpresa organizzata con Stefano Masciarelli e Andrea Roncato per l’amico.

Mara Venier: ‘Bisteccone mio, tra noi non sarà mai finita’

L’intervista a Giampiero Galeazzi è stata ricca di ricordi, le lacrime si sono alternate ai sorrisi e la malinconia ha preso spesso il sopravvento.

Al termine dell’incontro, Mara Venier ha salutato l’amico: ‘Bisteccone mio, per oggi è finita…ma non è detto che non ci possiamo rincontrare presto qui’.

Un arrivederci, dunque, quello tra la conduttrice di Domenica In e Galeazzi che potrebbe tornare a far compagnia all’amica in uno dei prossimi appuntamenti.