Annuncio di nozze dal dorato mondo di Hollywood: Chris Pratt sposa la figlia di Arnold Schwarzenegger, Katherine, ed è stata la stessa star di Guardiani della Galassia ad annunciarlo sui social con un dedica molto romantica alla sua futura (seconda) moglie: ‘Dolce Katherine, sono così felice che tu abbia detto sì! Sono emozionato dall’idea di sposarti e orgoglioso di vivere nella fede con te. Andiamo!’

Chris Pratt, 40 anni a giugno, e Katherine Schwarzenegger, 29 anni, sono usciti allo scoperto la scorsa estate quando un paparazzo li ha sorpresi insieme in un parco di Santa Barbara, in California, durante un picnic sull’erba. Le foto hanno immediatamente fatto il giro del mondo, rivelando la nuova liaison dell’attore a pochi mesi dalla separazione dalla prima moglie.

Chris Pratt è stato sposato per 8 anni con Anna Faris

Il 6 agosto 2017 si è infatti concluso ufficialmente il matrimonio, durato circa 8 anni, tra Chris Pratt e la collega Anna Faris, celebre protagonista della saga di Scary Movie, dal quale è nato nel 2012 il piccolo Jack. I due si erano conosciuti nel 2007 sul set del film Take Me Home Tonight.

Dopo il divorzio Pratt e la Faris hanno deciso di vivere vicino per occuparsi entrambi del figlio, ma nel frattempo l’attrice si è fidanzata con Michael Barrett e adesso Chris è pronto a formare una nuova famiglia con la primogenita del mitico Schwarzy (e con cotanto suocero gli converrà rigare dritto).

Chi è Katherine Schwarzenegger, la prima figlia di Arnold

Katherine Eunice Schwarzenegger è la prima figlia di Arnold e di Maria Shriver e al contrario del padre non ha mai lavorato nel cinema, preferendo la scrittura. Convinta animalista, ha donato i proventi del suo ultimo libro, in cui racconta il rapporto col suo cane Maverick, a un’associazione che si prende cura degli animali abbandonati.

Per Chris Pratt un 2019 ricco di impegni

Non è chiaro quando Chris Pratt sposerà la figlia di Arnold Schwarzenegger, anche perché per l’attore originario della Minnesota il 2019 si prospetta già ricco di appuntamenti: lo vedremo infatti in Avengers: Endgame, The Kid e, come doppiatore, in The Lego Movie 2: Una Nuova Avventura e Onward. Sarà inoltre impegnato nelle riprese di Jurassic World 3, Guardiani della Galassia 3 e Cowboy Ninja Viking.