Amici 2019, Alvis raccomandato da Alba Parietti? Lei: ‘Il talento è evidente’

In una giornata di mio grave lutto familiare ,avrei preferito un po’ di rispetto. Pazienza. @alvisofficial Detto questo, ho scritto un post diversi giorni fa per sostenere in modo entusiastico e personale , Alvise che io chiamo “ nipote” come faccio sempre con i figli dei miei amici. Lo conosco da piccolo è sempre stato super talentuoso ma non sapevo nulla di lui. Scopro da suo padre, mio caro amico che Alvise senza l’aiuto di nessuno e senza dirlo neppure ai genitori è riuscito ad arrivare alla sfida di sabato ad amici.Sono entusiasta e lo dico con beata innocenza. Alvise ha sempre avuto talento, faccia e stoffa, io ho sostenuto i Maneskin , Noemi che non ho mai visto in vita mia a x factor,che hanno poi avuto il successo che hanno avuto, pur non essendo ne parente ne amica di nessun parente loro. Mi entusiasmano le persone talentose e se posso le sostengo mettendoci la faccia e non “raccomandandole”.Il talento è una cosa evidente. Trovo vergognoso che Alvise che ha vinto meritatamente la sfida , senza mai chiedere nulla a nessuno, per discrezione e carattere, a me per prima , si trovi a causa di una mia frase, innocente di incoraggiamento investito dalla solita invidia violenta è ingiustificata che si scatena sui social, appena uno combina qualcosa di buono. Alvise benvenuto nel mondo della televisione, dove se hai un sorriso un minuto dopo ci saranno migliaia di persone arrabbiate con la vita che tentanteranno di spegnertelo. Per la cronaca, le raccomandazioni in genere si fanno di nascosto, non esibendole . E io e Alvise non siamo parenti. Voglio solo bene ai suoi genitori . Ho saputo la settimana scorsa che era in sfida. E da suo padre ho appreso che aveva vinto la sfida. Ma tieni duro Alvi , questa è la prova che vali ,tiferò per te in silenzio, cosa che non ho mai fatto per le persone anche sconosciute in cui credo per non danneggiarti….. ma se avrai successo a questi ti dovrai abituare(zia) ALBA