Salvini: ‘Fabio Fazio guadagna in un mese quello che guadagno io in un anno’

‘Mi sta pure simpatico ma…’. Con quest’incipit Matteo Salvini è tornato ad attaccare Fabio Fazio durante la sua ultima diretta Facebook, puntando l’indice sullo stipendio del conduttore di Che Tempo Che Fa che a suo dire sarebbe di gran lunga superiore al suo, nonostante le diverse responsabilità: ‘Lui prende tanti soldi per fare uno show in televisione, io molti di meno per occuparmi della sicurezza di 60 milioni di persone. Ma non farei mai cambio, chiedo solo rispetto’.

Salvini ha tirato in ballo Fazio per rispondere alle critiche sulla sua eccessiva presenza sui social che, secondo alcuni, lo distrarrebbe dai suoi doveri di Ministro: ‘La gente si chiede che fa Salvini, dov’è Salvini, sveglia Salvini! Amici miei, la verità è che faccio quello che fanno tanti italiani: ho dormito quattro ore stanotte, sono orgoglioso del mestiere che faccio, anche se qualcuno poi critica’.

‘Fabio Fazio mi sta simpatico perché siamo entrambi estimatori di Fabrizio De André’

Ma cosa c’entra in tutto questo Fabio Fazio? ‘Senza nessuna invidia o gelosia’, ha spiegato il vicepremier leghista, ‘Non voglio prendermela con nessuno, anzi, mi è pure simpatico Fabio Fazio perché siamo entrambi estimatori di Fabrizio De André. Ma lui probabilmente, anzi sicuramente, guadagna in un mese quello che il Ministro dell’Interno guadagna forse in un anno. Un mese per fare uno show in televisione, un anno per fare il Ministro che si occupa della sicurezza di 60 milioni di persone’.

‘Non mi interessano i soldi, li lascio volentieri ad altri per fare show televisivi’

Come detto, però, l’invidia non c’entra: ‘Non farei comunque cambio per nulla al mondo: faccio il mestiere più bello che ci sia, sono fortunato, felice e orgoglioso del vostro sostegno e dei risultati che con i miei limiti riesco a ottenere. Non mi interessano i soldi, li lascio volentieri ad altri per fare show televisivi, però chiedo rispetto’.

Ecco quanto guadagnano Fabio Fazio e Matteo Salvini

Ma davvero Fabio Fazio guadagna in un mese quello che Salvini guadagna io in un anno? Facciamo due conti: il presentatore ha rivelato nel 2017 di aver firmato un nuovo contratto di quattro anni con la Rai alla cifra di 2 milioni e 240 mila euro l’anno, per un totale di 8 milioni e 960 mila. Uno stipendio certamente importante ma che, secondo Fazio, viene interamente coperto dagli introiti pubblicitari dei suoi programmi.

Salvini guadagna invece 14.634 euro al mese come Senatore della Repubblica, più i relativi rimborsi, mentre non riceve alcun compenso per le cariche di vicepremier e Ministro dell’Interno. Allo stipendio di parlamentare va poi aggiunto il compenso per il ruolo di segretario della Lega, il cui ammontare però non è noto. L’anno scorso Matteo Salvini ha dichiarato un reddito di 108.593 euro, frutto soprattutto del ricco stipendio di eurodeputato, carica che ha lasciato dopo l’ascesa al Viminale. Le sue tre legislature in Europa gli garantiranno comunque una pensione di 2.748 euro al mese.