Pomeriggio 5, Francesca Cipriani contro Walter Nudo: ‘Maleducato e falso’

E’ giunta al capolinea l’infatuazione di Francesca Cipriani per Walter Nudo: la showgirl pare essere rimasta delusa dall’attore e, ospite di Pomeriggio 5, ha sparato a zero contro il vincitore del GF VIP 3.



Quello di Francesca Cipriani per Walter Nudo si è trasformato in men che non si dica da amore in rabbia. Il motivo? E’ stato svelato proprio da lei nel salotto di Barbara D’Urso dove, intervenuta come di consueto per commentare la cronaca rosa degli ultimi tempi, ha colto l’occasione per attaccare il vincitore del GF VIP 3 che, pare, non l’abbia degnata delle giuste attenzioni. Secondo la bombastica showgirl, Nudo si sarebbe comportato in modo maleducato e, a differenza di come si è mostrato davanti alle telecamere, si è rivelato un falso.

Francesca Cipriani: ‘Ho mandato un messaggio a Walter Nudo’

Così, in collegamento con Pomeriggio 5, Francesca Cipriani ha sfogato la sua delusione per quel sentimento non corrisposto per Nudo.

‘Walter Nudo è stato molto maleducato nei miei confronti’ – ha sbottato la Cipriani, un vero e proprio fiume in piena.

‘Quando è finito il Grande Fratello VIP gli ho mandato un messaggio per congratularmi e lui non mi ha mai risposto’.

Questa la prima accusa della Cipriani che, non contenta, ha continuato a svelare retroscena inediti del suo pseudo rapporto con l’attore.

‘Solo una volta ha commentato una mia foto su Instagram, scrivendomi ‘hai dei begli occhi’’ – ha aggiunto lei – ‘Io poi l’ho contattato in chat e lui mi ha risposto ‘sono stato obbligato a mandarti quel messaggio’.

Insomma, sembra proprio che Walter Nudo abbia servito un bel due di picche a Francesca Cipriani.

‘Che brutta cosa da dire a una donna!’ – ha proseguito lei, svelando – ‘Chiede perfino che agli eventi io non ci sia. Nella Casa faceva l’umile, ma è un falso’.

Walter Nudo, il gossip sul flirt con Natalia Bush

Declinata la corte di Francesca Cipriani, Walter Nudo è stato immortalato dal settimanale Chi in atteggiamenti affettuosi con Natalia Bush.

Il vincitore del GF VIP 3, però, ci ha tenuto a smentire immediatamente le voci di un suo flirt con la modella e, attraverso delle storie su Instagram, ha chiarito la situazione.

‘Ciao ragazzi buongiorno, questa mattina i miei collaboratori mi hanno fatto vedere una serie di link riguardanti un’ipotetica storia d’amore tra me e Natalia Bush’.

‘Dunque dovete sapere che io e Natalia ci siamo conosciuti a Capri durante il Festival del cinema Capri Hollywood e siamo solamente amici’ – ha specificato lui, concludendo – ‘L’unica creatura che può davvero entrare nel mio letto è Arturo (il suo gatto, ndr)’.

