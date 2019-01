La madre di Brad Pitt attacca Angelina Jolie: ‘Ha rovinato mio figlio’

Figuriamoci se non si metteva in mezzo la suocera! La signora Jane, madre di Brad Pitt, è intervenuta come un caterpillar nelle beghe matrimoniali del figlio con Angelina Jolie, definendo l’ormai ex nuora una donna ‘manipolatrice’, ‘imperdonabile’ e ‘crudele’. E meno male che le ultime notizie davano i Brangelina sulla via di un pacifico accordo extragiudiziale, ma evidentemente Jane Pitt non la pensa alla stessa maniera.

‘Non perdonerò mai Angelina Jolie per quello che ha fatto a mio figlio’, ha detto la madre di Brad Pitt al magazine Radar Online, ‘Soprattutto perché ha rovinato anche la vita dei miei nipoti. Brad è stato manipolato e trattato in modo crudele. Spero che questo capitolo della sua vita si possa chiudere al più presto’.

Leggi anche: Shiloh Jolie-Pitt, la figlia ‘mascolina’ di Brad e Angelina non sta cambiando sesso

‘Non perdono Angelina Jolie, ha reso un vero infermo la vita di mio figlio’

A occhio e croce per la sentenza definitiva di divorzio ci vorrà ancora qualche mese, ma la signora Pitt spera che la Jolie se ne vada fuori dalle scatole il prima possibile: ‘Brad mi ha implorato più volte di salire su un aereo per parlare con Angelina, ma lei non vuole sentire ragioni, non riesce a capire i suoi errori. Non la perdono, ha reso un vero infermo la vita di mio figlio’.

I Brangelina avrebbero comunque già trovato un accordo

Prima della sparata della signora Jane Pitt sembrava che le due star avessero finalmente sotterrato l’ascia di guerra e trovato un’intesa per evitare la penosa (ma assai stimolante dal punto di vista mediatico) battaglia legale nelle aule di un tribunale.

Leggi anche: Angelina Jolie e Brad Pitt, accordo extragiudiziale per la custodia dei figli

In realtà pare che l’accordo sia stato effettivamente firmato, come ha detto un mese e mezzo fa Samantha Bley DeJean, avvocato di Angelina Jolie, confermando il raggiungimento di un’intesa extragiudiziale (senza però rivelarne i dettagli) per l’affidamento dei 6 figli della coppia Chivan Maddox, Pax Thien, Zahara Marley, Shiloh Nouvel, Vivienne e Knox, ancora tutti minorenni.

Speriamo solo che le parole di fuoco della mamma di Brad Pitt non mandino tutto all’aria…