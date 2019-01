Isola dei famosi 2019, Alba Parietti e Alda D’Eusanio opinioniste della 14esima edizione

Il 24 gennaio prossimo ripartirà L’Isola dei famosi 2019 e Alessia Marcuzzi ha annunciato via social le opinioniste che la affiancheranno in questa edizione del reality show.



Saranno Alba Parietti e Alda D’Eusanio i volti scelti dalla conduttrice de L’Isola dei famosi 2019 per commentare le vicende che vedranno protagonisti i naufraghi di questa 14esima stagione. Un cast tutto al femminile, dunque, per un programma che, dopo le innumerevoli polemiche da cui è stato travolto lo scorso anno, è pronto a ritornare in prima serata promettendo di fare scintille.

Alessia Marcuzzi: ‘Vi presento le mie donne dell’Isola’

‘Sono felice di presentarvi le mie donne dell’Isola 2019: Alba e Alda’ – ha scritto Alessia Marcuzzi sul suo profilo Instagram allegando le foto della Parietti e della D’Eusanio.

‘E con me facciamo le tre A’ – ha concluso la conduttrice di Canale 5, da sempre sostenitrice delle donne e a favore di cast composti prevalentemente da quote rosa.

Dopo l’emigrazione di Mara Venier verso la Rai e l’abbandono di Alfonso Signorini, quindi, toccherà ad Alba Parietti e Alda D’Eusanio aggiungere un po’ di pepe al reality show stuzzicando i naufraghi e commentando le vicende che caratterizzeranno questa Isola dei famosi.

Isola dei famosi 2019, i concorrenti

Intanto, prima dell’avvio ufficiale della 14esima edizione, su Mediasetplay è partito il prequel de L’Isola dei famosi 2019.

Così come lo scorso anno, #SarannoIsolani sta mettendo a dura prova alcuni aspiranti naufraghi che nella Maremma toscana si stanno contendendo un posto come concorrenti ufficiali del reality show.

E, se sui partecipanti de L’Isola 14 vige ancora assoluto riserbo, è stata proprio Alessia Marcuzzi ad annunciare su Italia 1 la prima vera concorrente di questa stagione.

Pescata direttamente dalla prima edizione del Grande Fratello, arriverà in Honduras Marina La Rosa, la ‘gattamorta’ che fece tanto discutere il popolo italiano.

Sui compagni che con lei raggiungeranno L’Isola, invece, i più quotati sembrano essere Riccardo Fogli, Paolo Brosio, Douglas Meyer Nielsen, Grecia Colmenares, Alvin, Taylor Mega, Jo Squillo, la sosia italiana di Melania Trump Sarah Altobello e Jeremias Rodriguez.