Emma Marrone a Antonino Spadaccino, è amore? Lui: ‘La mia unica storia con una donna’

Il rapporto di amicizia tra Emma Marrone e il cantante Antonino Spadaccino ha fatto spesso parlare di un flirt tra i due, nonostante lui sia dichiaratamente omosessuale.



A definire – una volta per tutte – il vero sentimento che unisce Emma Marrone e Antonino Spadaccino è stato proprio lui che, via social, ha spiegato cosa lo lega fortemente alla cantante. Pubblicando in una Instagram story lo scatto di un abbraccio, Spadaccino ha risposto alle domande di chi, con estrema insistenza, ha chiesto per l’ennesima volta se lui e Emma avessero mai avuto una storia. E la replica di Antonino è stata una delle più belle e romantiche mai lette finora.

Antonino Spadaccino: ‘Se ho avuto una storia con Emma? Sì’

Non una dichiarazione di amore, ma una dichiarazione di amicizia pura come mai fino ad adesso.

‘Se ho avuto una storia con Emma? Sì. La storia di un’amicizia vera’ – ha esordito l’ex concorrente di Amici di Maria De Filippi su Instagram.

‘La storia di persone con la P maiuscola che affrontano la vita con coraggio, amore e dedizione’ – ha continuato Antonino.

‘Anche questo è amore’ – ci ha tenuto a sottolineare lui, parlando in questi termini della profonda amicizia che lo lega ad Emma.

‘Aggiungerei la mia unica Storia con una Donna che durerà per sempre’ – ha concluso lui, con un pizzico di ironia.

Emma Marrone ancora single

Fugati tutti i dubbi dei fan su una presunta love story tra Emma Marrone e Antonino Spadaccino, proprio qualche giorno fa lei si era dichiarata single.

Alla ricerca del principe azzurro che, forse, si è perso per strada, la cantante aveva risposto alle curiosità dei fan che le chiedevano se fosse finalmente innamorata.

Dai tempi di Stefano De Martino, Marco Bocci e Fabio Borriello, Emma non si è mai più fatta paparazzare dai giornalisti di cronaca rosa in compagnia di altri uomini.

La sua vita, al momento, sembra essere concentrata solo sul lavoro e sulla musica, nonostante i gossip su presunti flirt con personaggi più o meno noti non mancano mai.

