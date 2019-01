Giulia De Lellis, gaffe su Lilli Gruber a Guess my age: ‘È un’attrice, vero?’

Una delle più celebri gaffeur contemporanee non si è smentita neanche stavolta: ospite del quiz Guess My Age, l’ineffabile Giulia De Lellis ha confuso Lilli Gruber per un’attrice e si è pure lasciata sfuggire un’osservazione non troppo elegante sui presunti (…) ritocchini estetici della giornalista di La7. Insomma, l’influencer che ha recentemente smentito di non aver mai letto un libro in vita sua, dichiarando invece di averne letti ‘ben’ 2, e che durante il Grande Fratello Vip 2 aveva proclamato l’Egitto ‘capitale dell’Africa’, ha colpito di nuovo!

Ma vediamo nei dettagli come si è sviluppata l’ultima gaffe di Giulia De Lellis: l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne è intervenuta come concorrente ‘guest star’ nella trasmissione Guess My Age condotta da Enrico Papi su TV8, in cui bisogna indovinare con esattezza l’età di varie persone.

‘È tutta tirata questa Lilli… Ah, non si può dire?’

Giulia ha partecipato come aiutante (bell’aiuto, direte voi) del concorrente Santo, ma visti i risultati forse quest’ultimo avrebbe fatto meglio a cavarsela da solo… Davanti alla foto di Lilli Gruber, che serviva come ‘suggerimento’ per indovinare l’età di una persona misteriosa, la De Lellis ha dimostrato chiaramente di non conoscere la celebre giornalista, farfugliando una serie di considerazioni a caso: ‘È tutta tirata questa Lilli, si è fatta delle… Si è tenuta bene. Si è tirata, non si può dire? Ma lei è un’attrice vero?’

Enrico Papi ci ha sguazzato da par suo sulla gaffe della De Lellis

Inutile dire che in studio è scoppiata l’ilarità generale, con il conduttore Enrico Papi che ci ha sguazzato da par suo per alcuni minuti.

A rendere tutto ancor più trash c’è il fatto che Giulia De Lellis, per sua stessa ammissione, si è presentata a Guess My Age senza lenti a contatto, trasformando in un ‘calvario’ tutti i vari tentativi di riconoscimento (ma non è per questo, credeteci, che ha scambiato Lilli Gruber per un’attrice).

‘Sto con un ragazzo molto carino che canta’

Nel corso della puntata, l’influencer ha confermato inoltre di essere fidanzata con ‘un ragazzo molto carino che canta e che si chiama Filippo’, riferendosi ovviamente a Irama, che vedremo presto sul palco del Festival di Sanremo 2019.