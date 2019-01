Francesco Chiofalo, operazione al cervello riuscita: ‘Era un tumore benigno, lui è cosciente’

Francesco Chiofalo, ex concorrente di Temptation Island, il 9 gennaio scorso si è sottoposto all’operazione al cervello programmata per la rimozione del tumore.



L’intervento delicato che ha affrontato Francesco Chiofalo ha avuto esito positivo e, dopo le ore di apprensione vissute dai familiari, dagli amici più stretti e da parte dei personaggi noti che si sono stretti attorno a lui, hanno tutti potuto tirare un sospiro di sollievo. Chiofalo, soprannominato dopo Temptation Island ‘Lenticchio’, aveva spiegato di essere terrorizzato dalla possibilità di non ritornare al pieno delle sue forze dopo l’operazione. Ora, però, si attendono riscontri da parte dei medici.

Leggi anche: Francesco Chiofalo ha un tumore al cervello: ‘Vorrei fosse tutto uno scherzo’

I medici dopo l’operazione di Francesco: ‘Lui è cosciente’

Come spiegato da Fanpage, che ha raggiunto l’ufficio stampa dell’Ospedale San Camillo di Roma dove Francesco Chiofalo è stato operato, il giovane ha superato l’intervento.

L’operazione al cervello pare, dunque, sia riuscita e Chiofalo ha ripreso conoscenza dopo la rimozione di un tumore benigno, come specificato dall’equipe medica.

Come da prassi, però, il romano è stato trasportato in terapia intensiva e la prognosi non sarà sciolta prima di 24 ore.

Intanto, i familiari e gli amici di Francesco hanno ringraziato via social tutti coloro che hanno dimostrato la loro vicinanza e si sono espressi con positività riguardo lo stato di salute di ‘Lenticchio’.

Leggi anche: Francesco Chiofalo aggredito in un supermarket: brutta avventura per ‘Lenticchio’

Francesco Chiofalo, i messaggi da Temptation Island e Uomini e Donne

Tra i personaggi che hanno espresso tutta la loro vicinanza a Francesco Chiofalo ci sono stati in particolar modo quelli di Temptation Island e di Uomini e Donne.

Sui profili social di entrambe le trasmissioni tv è apparso un post: ‘Con il pensiero siamo tutti con te, Forza Francesco!’, seguito dall’hashtag ‘andrà tutto bene’.

Una frase, quest’ultima, che Chiofalo si è tatuata sul polso pochi giorni prima dell’operazione al cervello.

A riguardo è intervenuta anche Raffaella Mennoia, volto noto che lavora dietro le quinte dei programmi tv di Maria De Filippi.

‘In questo giorno voglio avere solo pensieri positivi rivolti a Francesco’ – ha detto lei, rispondendo a tutti in fan che le hanno inviato messaggi riguardanti l’ultima intervista della ex tronista Sara Affi Fella.