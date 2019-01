Cristiano Ronaldo, accuse da un’altra donna: ‘Psicopatico, ha seri problemi mentali’

Se in campo le cose vanno alla grande, sul fronte giudiziario si prospetta una nuova grana per Cristiano Ronaldo, accusato da un’altra donna delle peggiori nefandezze. Dopo la denuncia per stupro di Kathryn Mayorga, l’attaccante della Juventus deve vedersela infatti con le dichiarazioni di una tale Jasmine Lennard, che in un’intervista al Sun ha rivelato di aver avuto dieci anni fa una relazione con CR7 dalla quale è uscita traumatizzata.

Questa Jasmine Lennard, che oggi ha 33 anni, nel Regno Unito non è una perfetta sconosciuta avendo partecipato in passato a un’edizione britannica del Grande Fratello. La donna si è sfogata contro Ronaldo prima con alcuni tweet (successivamente rimossi) e poi affidandosi ai sempre accoglienti microfoni del Sun.

‘Mi ha contattato di nuovo ma gli ho detto che non intendevo essere la sua amante’

In pratica Jasmine ha accusato duramente il calciatore portoghese definendolo ‘uno psicopatico’ e parlando di ricatti legati ad alcuni suoi presunti scatti a luci rosse (‘Mi ha chiesto come avrebbe reagito mio padre vedendo certe mie foto’). Inoltre ha riferito di aver detto di no di recente a nuove avance di Cristiano (‘Mi ha contattato continuamente negli ultimi 18 mesi ma gli ho risposto che non intendevo essere la sua amante’).

‘Non ho paura di lui e ho le prove di quello che dico’

Quindi la parte più dura delle accuse di Jasmine Lennard, riportata dal Sun: ‘Io non ho paura di lui, ho conservato tutti i suoi sporchi segreti per troppo tempo e ce ne sono molti. Ho le prove di quello che dico, ho centinaia di messaggi audio in cui ride del suo bullizzare la madre di suo figlio. Nel profondo lui sa di avere seri problemi mentali, è psicopatico’.

‘Adesso farò di tutto per aiutare Kathryn Mayorga’

E infine: ‘Adesso farò di tutto per aiutare Kathryn Mayorga (la prima grande accusatrice di CR7, ndr) nella sua causa per stupro contro Cristiano Ronaldo. La gente non immagina di cosa sia capace: se sapesse solo la metà di quello ha fatto proverebbe orrore. Ma il suo giorno del giudizio sta per arrivare’.

Precisiamo che ci siamo soltanto limitati a riportare le dichiarazioni di questa Jasmine Lennard, sulle quali ovviamente non abbiamo elementi per esprimerci in un senso o nell’altro. Sarà eventualmente un tribunale a stabilire se la donna è una vittima o una mitomane.