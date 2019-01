Checco Zalone: ‘Io super ospite del Festival di Sanremo 2019? Balle’

Continuano le indiscrezioni sulla presenza di Checco Zalone al Festival di Sanremo 2019, ma il comico ha smentito la sua partecipazione alla kermesse musicale.



Dopo la conferenza stampa di presentazione della 69esima edizione del Festival della musica Italiana e l’annuncio dei primi ospiti, sono diventati sempre più insistenti i rumors riguardo l’ospitata di Checco Zalone. Raggiunto telefonicamente dai conduttori della trasmissione radiofonica ‘I Lunatici’, l’attore comico ha smentito queste notizie spiegando che a breve partirà per il Kenya per iniziare le riprese del suo prossimo film. E poi, pare proprio che Zalone sia intimorito dal palcoscenico dell’Ariston.

Checco Zalone all’Ariston? ‘Non ho il coraggio’

A differenza di come possa apparire sulle scene, Checco Zalone ha confessato di essere spaventato dal Festival di Sanremo.

Sembra essere anche questo uno dei motivi per cui non sarà tra i super ospiti della seconda edizione della gara canora nelle mani di Claudio Baglioni.

‘Sto per partire per il Kenya, girerò lì il mio prossimo film. Se non mi rapiscono’ – ha ironizzato l’attore, spiegando che sarà un lavoro ‘molto impegnativo’.

‘Non sarò al Festival di Sanremo’ – ha aggiunto, smentendo le voci sulla sua partecipazione – ‘Io superospite? Sono balle’.

‘Non ho il coraggio di andare all’Ariston, è un palco difficilissimo. E poi sarò in Kenya, come faccio a tornare?’ – ha concluso Zalone.

Checco Zalone, la bufala sulla morte e la neve a Roccaraso

Smentita, dunque, la partecipazione al Festival di Sanremo 2019, Checco Zalone ha commentato anche l’ultima bufala nata sul web.

La fake news riguardo la sua morte lo ha fatto sorridere – ‘Queste cose portano bene, chi non è morto sui social?’ – e, inoltre, ha spiegato come mai sia sempre restio alle interviste.

‘Sono timido, restio a rilasciare interviste, non perché sono snob ma perché penso che il pubblico meriti delle risposte interessanti […] Se non ho cose interessanti da dire, che parlo a fare?’.

In ultimo, Zalone ha commentato l’ultimo video diventato virale sul web riguardo la ‘disavventura’ di cui è stato protagonista a Roccaraso.

‘Sono rimasto incastrato in una lastra di ghiaccio. Amo tantissimo l’Abruzzo, ma mi porta sfiga’ – ha detto – ‘Quando andai l’altra volta a Sulmona ci fu il terremoto, sono rimasto traumatizzato. Ma amo l’Abruzzo’.

