Morto Teodosio Losito, lo sceneggiatore delle fiction Mediaset trovato in casa senza vita

Lutto nel mondo della tv e dello spettacolo. Teodosio Losito è stato trovato morto nella sua abitazione a Roma. Sceneggiatore di fiction Mediaset di successo come ‘L’Onore e il rispetto’, ‘Il bello delle donne’ e ‘Caterina e le sue figlie’, Losito aveva 53 anni.

Non sono ancora state chiarite le cause che hanno portato al decesso di Teodosio Losito, ma non si esclude che lo sceneggiatore e cantante si sia tolto la vita.

Teodosio Losito, morto lo sceneggiatore delle fiction Mediaset

In giovane età aveva partecipato al Festival di Sanremo. Nel 1987 era salito sul palco dell’Ariston nella sezione ‘Nuove proposte’ con il brano, ‘Ma che bella storia’. A renderlo celebre però è stata la sua capacità di raccontare. Insieme al produttore Alberto Tarallo, di Ares Film, aveva dato vita a un’accoppiata vincente.

Un sodalizio di successo che ha dato vita a molte popolari fiction Mediaset e ad un nuovo filone narrativo. Teodosio Losito ha debuttato come sceneggiatore nel 2001 con la celebre serie: ‘Il bello delle donne’. In cinque anni è passato dal piccolo schermo al cinema firmando la pellicola ‘Passo a due’ di Andrea Barzini.

Grazie alle sue storie ha aiutato attori come Gabriel Garko e Manuela Arcuri a raggiungere una grande popolarità. Le sue fiction di successo hanno ottenuto il plauso dei telespettatori.

‘Il peccato e la vergogna’, ‘Io ti assolvo’, ‘Baciamo le mani’, sono solo alcuni dei titoli che hanno visto Teodosio Losito lavorare dietro le quinte con passione e dedizione.

Sorpresa dalla morte di Teodosio Losito, come si evince dalle pagine del Corriere della Sera, l’attrice Giuliana De Sio: ‘Per me è uno choc, non so davvero che altro dire. Sono senza parole, proprio non potevo immaginare. Ora non so che altro fare, cercherò di capire perché’, ha dichiarato l’artista.

Tra gli ultimi lavori dello sceneggiatore Teodosio Losito: ‘L’onore e il rispetto 5’ e ‘il ritorno de Il bello delle donne… alcuni anni dopo’.

‘Non c’è la formula scientifica per fare una confezione precisa: capita di inserire in una sceneggiatura quello che ti appartiene, la magia è quando anche il pubblico ama o si riconosce in quello che proponi’, aveva dichiarato Losito in un’intervista rilasciata a Panorama nel 2017.

C’è chi sostiene che lo sceneggiatore soffrisse di depressione, non si esclude l’ipotesi del suicidio ma le cause della morte sono ancora da accertare.