Emma Marrone è single: ‘Il mio principe azzurro si è perso per strada’

I rumors degli ultimi giorni avevano acceso una speranza, ma ci ha pensato la diretta interessata a spegnere ogni illusione: Emma Marrone è single, la ‘zitella’ più famosa della musica italiana non ha ancora incontrato il suo principe azzurro e chissà quando l’incontrerà. ‘Evidentemente si è perso per strada’, ha dichiarato la cantante con l’ironia che la contraddistingue, ‘Forse la ritroverà quando sarò diventata vecchia e decrepita…’.

Emma Marrone ha parlato della sua situazione sentimentale nel corso di una sessione di ‘botta-e-risposta’ su Instagram con i propri follower. Sollecitata a fare il nome del ‘fidanzato misterioso’ di cui si era parlato negli ultimi tempi, l’artista salentina ha raggelato tutti precisando che attualmente non c’è nessun uomo nella sua vita.

‘Il mio principe azzurro mi ritroverà quando sarò vecchia’

‘Il mio ‘fidanzato’ è un principe azzurro meraviglioso, in sella ad un cavallo bianco… che non ha l’uscita USB’, ha scritto Emma su Instagram giocando un po’ coi suoi fan, ‘Quindi non può collegare il navigatore e si è sicuramente perso un po’ per strada. Ma prima o poi capirà che il cavallo nel 2019 non è una grande idea, e allora noleggerà una car-to-go con Tom Tom integrato e arriverà da me… che nel frattempo sarò diventata vecchia e decrepita. E vissero tutti felici e contenti. The end’.

In realtà è pure possibile che Emma Marrone abbia raccontato questa storiella per pungere un presunto spasimante che forse si è tirato indietro oppure non è stato abbastanza deciso, chissà…

‘Ho paura del buio, delle malattie e di morire’

Proseguendo il suo colloquio social con i fan, Emma Marrone, single impenitente, ha rivelato anche le sue paure più grandi: ‘Ho paura del buio, delle malattie, di morire, ho paura degli spazi piccoli, della cattiveria, dell’intolleranza e dell’ignoranza. Ho paura che il mio metabolismo rallenti ancora di più. Ho paura di fallire e di non avere la forza di ricominciare. Ho paura di tante altre cose e ogni giorno mi impegno a combattere tutte queste paranoie’.

Il tour 2019 di Emma la condurrà in varie città d’Italia

Meno male che presto Emma avrà poco tempo di pensare alle sue (tante) paure, dato che sta per partire il suo nuovo toor nei palasport che dal 15 febbraio al 1° marzo 2019 la condurrà nelle maggiori città d’Italia: previste date a Bari, Reggio Calabria, Eboli (SA), Livorno, Ancona, Bologna, Milano, Montichiari (BS) e Roma.