Caterina Balivo: ‘Vorrei Patrick Dempsey a Vieni da me, ma mio marito è geloso’

Caterina Balivo ha un desiderio che, pare, rimarrà inespresso: avere Patrick Dempsey – il dottor Derek Shepherd di Grey’s Anatomy – a Vieni da me su Rai 1.



La conduttrice del programma pomeridiano del primo canale del servizio pubblico, però, avrebbe ricevuto un veto da parte del marito. Caterina Balivo, infatti, ha spiegato che non potrà invitare Patrick Dempsey perché Guido Maria Brera è geloso. ‘In questi giorni Patrick è a Roma e ho scoperto che Guido Maria lo sta incontrando per lavoro’ – ha spiegato in una intervista a Confidenze – ‘Vorrei invitarlo a Vieni da me ma non me lo vuole presentare! Si rifiuta perché è geloso’.

Caterina Balivo e la gelosia per il marito

Il marito della conduttrice di Vieni da me, però, pare non sia l’unico geloso della coppia.

Come ammesso dalla stessa Balivo, anche lei non è da meno e spesso cede alla curiosità controllandogli il cellulare.

‘Io sono molto gelosa. Controllo il telefono di mio marito’ – ha confessato Caterina nell’intervista – ‘Lui ormai se n’è fatta una ragione anche perché, quanto a gelosia, è messo peggio di me’.

Una coppia equilibrata, quindi, che è riuscita a fare della gelosia un ingrediente positivo del loro rapporto.

Ma, proprio per questo sentimento, Caterina Balivo dovrà rinunciare al sogno di incontrare ed intervistare il ‘dottor Stranamore’ della famigerata serie televisiva americana.

Caterina Balivo, il successo di Vieni da me

Nonostante l’assenza di Patrick Dempesey, Caterina Balivo continua a mietere successi con il suo programma su Rai 1.

Promossa dal secondo al primo canale della tv di Stato, la conduttrice ha lasciato Detto Fatto nelle mani di Bianca Guaccero per mettersi alla prova con Vieni da me.

Sebbene la stagione televisiva non si sia ancora conclusa, la Balivo è stata ritenuta più che idonea dai vertici di Viale Mazzini.

Seguitissima dal suo pubblico, la conduttrice ha dato vita ad un programma leggero e di intrattenimento in cui gli ospiti si sentono talmente tanto a loro agio da dare vita ad interviste interessanti e mai scontate.